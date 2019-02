Suspenden juego

Mesa, Arizona—La pretemporada del beisbol de las Grandes Ligas comenzó a chorros, pero no de emociones.

El primer juego de exhibición del año, entre los Marineros de Seattle y los Atléticos de Oakland, fue suspendido el jueves debido a la lluvia.

El aplazamiento llegó a la mitad de la segunda entrada, cuando los Marineros tundían a Jerry Blevins e iban ganando por 5-0.

Así las cosas, en un partido en el que las estadísticas no cuentan pues nada cuenta.

“Tenemos los pies mojados en este momento, literalmente”, dijo el piloto de los Atléticos, Bob Melvin.

El primer compromiso de la Liga del Cactus fue cancelado por la lluvia, luego de una temporada regular de las mayores en que 54 encuentros fueron suspendidos, el número más alto desde 1989.

Los Atléticos y Marineros comenzaron antes sus duelos de pretemporada, para tener tiempo de preparar su gira a Japón, donde disputarán partidos de campaña regular el 20 y 21 de marzo en el Domo de Tokio.

Dylan Moore, uno de los seis jugadores titulares de los Marineros que se estrenó con el equipo, impulsó dos carreras con un doble en el segundo inning, a lanzamiento de Blevins.

Shed Long sacudió dos dobles y el dominicano Domingo Santana pegó un elevado de sacrificio.

“Hay que reconocerles que conectaron en sus primeros turnos al bate en la pretemporada en estas condiciones”, afirmó Melvin.

“Todos tuvieron buenos turnos”.

El primer duelo de la pretemporada se disputó en el estadio Hohokam con una temperatura fría de 10 grados centígrados (50 Fahrenheit). Marco Gonzales trabajó una entrada para los Marineros antes de la lluvia.

“Sabíamos muy bien que llovería, pero estoy contento de que Marco subiera al montículo”, declaró el piloto de los Marineros, Scott Servais.

“Hoy el objetivo era que él lanzara dos entradas, aunque la lluvia permitió más tiempo. Pero fue un buen inicio, muchos aspectos positivos”.

Ichiro Suzuki, de 45 años y quien jugaría con los Marineros la serie inaugural en Japón, no estuvo en el cuadro titular de Seattle.

El venezolano Félix Hernández golpeó con un lanzamiento a Suzuki en el pie derecho durante la práctica de bateo del miércoles.

Los Marineros y los Atléticos volverán a ver acción este viernes en Peoria, aunque el pronóstico del tiempo no es mejor que el del jueves.

En la Liga de la Toronja la actividad comenzaría horas antes con el duelo entre Filadelfia y Tampa Bay en Port Charlotte, Florida.