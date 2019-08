Suspenden a Urías por violencia doméstica

Los Ángeles.- El pitcher mexicano de los Dodgers Julio Urías aceptó una suspensión de 20 juegos, dictaminada por Grandes Ligas por un incidente de violencia doméstica y reaparecería en septiembre.

La oficina del comisionado informó ayer que le dio Urías crédito por cumplir cinco juegos cuando estuvo bajo licencia administrativa en mayo, dejando 15 pendientes sin poder cobrar salario.

De acuerdo con MLB, Urías acordó no apelar la sanción y que participará en programa de evaluación y tratamiento.

Los Dodgers señalaron en comunicado que apoyan la decisión de MLB y que al mismo tiempo están complacidaos de que Urías “ha tomado responsabilidad por sus acciones y creemos que tomará los pasos necesarios para aprender de este incidente”.

Urías fue colocado en la lista de jugadores suspendidos.

El relevista de 23 años fue detenido en mayo y fue acusado por empujar a una mujer. No fue imputado, pero MLB puede sancionarle al amparo de su reglamento sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil.

Urías tiene foja de 4-3 con efectividad de 2.64 y 66 ponches en 26 juegos, incluyendo seis aperturas.



Firman Bravos a Hechavarría

Atlanta.- Los Bravos de Atlanta contrataron al cubano Adeiny Hechavarría para llenar un hueco en el campocorto, con Dansby Swanson aún lesionado y el panameño Johan Camargo dirigiéndose a la filial en Gwinnett de categoría Triple A.

Hechavarría, de 30 años y con su sexto equipo en tres temporadas, acordó un contrato prorrateado por un año.

Camargo batea para .222, una caída de 50 puntos respecto al año pasado –cuando finalizó con 19 cuadrangulares y 76 carreras producidas. Perdió su trabajo como el tercera base regular durante la pretemporada cuando Josh Donaldson firmó como agente libre, y los Bravos se cansaron de esperar a que se ajustara a su rol como utility.

Swanson, el campocorto titular, se ha perdido 22 partidos por un golpe en el pie derecho y no tiene un plazo próximo para su asignación de rehabilitación, por lo que el gerente general de Atlanta, Alex Anthopoulos, tuvo que moverse rápido con Camargo fuera del panorama.