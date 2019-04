Surgen semifinalistas

Ole Gunnar Solskjaer sabe lo que es lograr una remontada en la Liga de Campeones y en la cancha del Camp Nou.

Veinte años después de que anotó un tanto agónico para que el Manchester United ganara la final ante el Bayern Munich, Solskjaer estará de vuelta hoy en el estadio de Barcelona, ahora como técnico. Y buscará revertir el marcador adverso de los Red Devils ante el conjunto local.

Parece que el United enfrenta la tarea más complicada de los ocho equipos involucrados en los cuartos de final, de cara a los cotejos de vuelta. Cayó sólo por 1-0, pero fue en Old Trafford, por lo que deberá buscar la reacción en el feudo de Lionel Messi y compañía.

También por 1-0 el United perdía en la final de 1999, tras un gol de Mario Basler que dio la delantera al Bayern a los seis minutos de lo que resultó uno de los encuentros más dramáticos de una generación.

United logró darle la vuelta con dos goles en los descuentos, el primero de Teddy Sheringham y el segundo de Solskjaer con uno de los últimos disparos del partido.

Durante sus cuatro meses como técnico del Man U, el exdelantero noruego ha buscado recordar los días de gloria del club, cuando ningún déficit parecía insuperable. Las remontadas y los goles en- las postrimerías eran la norma durante la época del entonces técnico Alex Ferguson.

Así, no fue una sorpresa que, justo después del encuentro de ida, Solskjaer considerara que había posibilidades de avanzar, en vista de lo ocurrido en la final de 1999.

“Hemos anotado goles en el Camp Nou antes, en tiros de esquina y con centros... Podemos hacerlo, no hay duda de eso”.

El United ha derrotado a la Juventus y al Paris Saint-Germain de visita durante esta edición de la Champions. Sin embargo, Solskjaer reconoce que hacer lo mismo con el Barça sería un “logro mayor”.

Mientras que el Barcelona alineó a suplentes en el encuentro del sábado en La Liga española, Solskjaer no pudo recurrir a planteles alternos para medirse con el West Ham en la Premier el mismo día. El Man U lucha todavía por quedar entre los cuatro primeros, mientras que el Barcelona está cerca de asegurar otro título doméstico.

Pero hay una estadística rara que debería infundir esperanza a los seguidores del United.

Messi no ha marcado en sus últimos 12 partidos en cuartos de final, una racha que se remonta a 2013.

Y el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, percibe peligro.

“Lo que más temo de ellos es el espíritu que tienen, su velocidad y fuerza... Tenemos que mostrarnos como somos y ser mejores”, indicó.



JUVENTUS-AJAX

Juventus se dio el lujo de prescindir de buena parte de sus titulares el fin de semana. El Ajax no lo hizo, y podría pagarlo caro.

En el encuentro que perdió el sábado por 2-1 como visitante ante Spal en la Serie A italiana, la Juve colocó de inicio sólo a dos jugadores que fueron titulares durante el empate 1-1 en Amsterdam. Cristiano Ronaldo no estuvo siquiera en el banco.

Nueve de los 11 titulares del Ajax en la ida jugaron en el duelo que el conjunto holandés le ganó 6-2 al Excelsior. Uno de ellos, el volante estelar Frenkie de Jong, abandonó renqueando la cancha por un problema en un muslo durante el primer tiempo.

Cristiano descansó antes de la vuelta de los octavos de final. Anotó un hat-trick ante el Atlético de Madrid, y la Juve revirtió la desventaja de la ida.