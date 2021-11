Surgen hoy primeros semifinalistas

Este sábado las Águilas del América reciben a las 18:00 horas en el Coloso de Santa Úrsula a los Pumas de la UNAM en el regreso de los cuartos de final de la Liguilla del futbol mexicano.

En el Estadio Olímpico Universitario no se abrió el marcador entre ambas escuadras en el encuentro de ida de los cuartos de final. Este resultado coloca en ligera ventaja a los americanistas de cara a lo que será el encuentro de hoy en el Estadio Azteca.

América llegó a esta instancia como líder del torneo con 35 puntos y se clasificó a la Liguilla de manera directa, mientras que los Pumas llegaron a través del repechaje.

La primera cruzada en el llamado ‘Clásico Capitalino’ estuvo falta de emociones y finalizó en un insípido empate a cero.

De acuerdo al reglamento de la Liga MX, para este torneo quedó como criterio de desempate la posición en la tabla durante la temporada regular, esto es, en caso de volver a empatar, América accederá a semifinales debido a que quedó en primer lugar después de las 17 fechas, mientras que Pumas acabó en el puesto 11.

Con lo anterior, lo único que le queda a los felinos es ganar en los 90 minutos, pues no hay opción de tiempos extras o penales.

A Rayados no le quedará de otra más que salir a morirse en la raya si desea arrebatarle al Atlas el boleto para la semifinal. Luego del empate en la Sultana, a Monterrey no le sirve otro resultado más que la victoria, algo que ha logrado en seis de las últimas 14 visitas. Mientras que, a los Rojinegros, la igualdad le dará el pase, aunque no empatan en Jalisco desde hace 12 años.

De las últimas 14 visitas que los norteños han hecho a la Perla Tapatía, los de la Academia ganaron 8 encuentros, por 6 de los regios, por lo que la definición del pase a semifinales será a matar o morir, un empate le sirve al Atlas, pero no ha pasado desde el Clausura 2009 (2-2).

El conjunto que dirige Javier Aguirre sacó seis victorias en la cancha del Jalisco, donde logró dejar en blanco a los Rojinegros en cinco ocasiones, lo que hace más atractivo el choque.

Fue en el Clausura 2014 (1-0) cuando lograron el primero, después, justamente en los Cuartos del Apertura 2014 (2-0), resultado que le dio el pase a los regios.

Rayados goleó en el Apertura 2015 (3-0), y ganó en el Apertura 2017 (2-1), en el Clausura 2018 (1-0) y en el Clausura 2021 (2-0).

De los ocho triunfos del Atlas sobre Rayados, en cuatro los dejó en blanco, por lo que, se jugarán mucho en 90 minutos, ya que la visita es la obligada a atacar y buscar los goles.

Para hoy

América vs Pumas

Global: 0-0

6 p.m./ TUDN

América avanza si: gana o empata

Pumas avanza si: gana

Atlas vs Monterrey

Global: 0-0

8 p.m. / TUDN

Atlas avanza si: gana o empata

Monterrey avanza si: gana