Superan la Romana

El púgil juarense Miguel ‘Mickey’ Román y el veracruzano Tomás ‘Gusano’ Rojas cumplieron con la báscula y con ello quedó amarrada la pelea principal de la función de box que se realizará hoy en el gimnasio Josué Neri Santos.

Román registró 58 kilos 800 gramos, mientras que Rojas dio un peso de 58.600 kilogramos.

‘Mickey’ arriesga el campeonato Fecarbox Silver del Consejo Mundial de Boxeo en la división de los superplumas frente al doble campeón mundial; el duelo de pronóstico reservado será a 12 episodios.

En el tema de experiencia, solamente cinco combates hacen la diferencia entre ambos pugilistas, ya que Miguel posee 74 compromisos profesionales (61-13 y 47 KOs) por 69 del veracruzano Rojas (51-17-1 y 34 KOs).

En el pleito semifinal de la cartelera a 10 rounds, la fronteriza Diana ‘La Bonita’ Fernández arriesga el fajín Latino supermosca WBC y su posición de privilegio en las clasificaciones frente a la regiomontana Debani ‘La Exquisita’ Balderas. La ‘Bonita’ que realizó un campamento bajo la tutela de Rubén Lira en la Ciudad de México, subió a la báscula y dio un peso de 51.800 kilogramos.

Debani, que estuvo concentrada en Nicolás Romero, Estado de México, bajo la atenta mirada de Charly Martínez, no tuvo problemas para dar el peso al registrar los 52.200 kilos.

“Atraemos aquello para lo que estamos listos y yo estoy lista para este triunfo, es una pelea que había esperado por años, sería el siguiente paso para lo que viene en mi carrera, las oportunidades no se dejan pasar. Somos dos personas que quieren llegar a lo más alto y lo vamos a dejar muy en claro”, dijo la originaria de Monterrey.

En el respaldo de la papeleta, verán acción dos jóvenes promesas del boxeo mexicano, Rosario ‘Pinocho’ Sánchez, que se enfrenta al chihuahuense Ever ‘Negro’ Ceballos, en la división pluma a seis vueltas.

Valentín ‘Picoco’ León Jr. se verá las caras con el guerrerense Miguel Ángel ‘Furby’ Montero, en pelea pactada a seis giros en los pluma.

Como parte del respaldo de la cartelera, verán acción las promesas del boxeo juarense Luis ‘Matador’ Hernández, Miguel Esparza, Fabián Esparza y Mirna Sánchez; así como el veracruzano Jonathan ‘Tachi’ Rojas, sobrino del ‘Gusano’.