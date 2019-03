Supera Nowitzki a Chamberlain como 6to anotador

Dallas.- Dirk Nowitzki, de los Mavericks de Dallas, se convirtió ayer en el sexto máximo anotador de la NBA con otro de sus característicos tiros de largo alcance.

Nowitzki recibió el balón de Luka Doncic y retrocedió ante Kenrich Williams, de Nueva Orleans, antes de encestar un tiro de media vuelta desde la parte superior del círculo de tiros libres con 8:35 minutos por jugar en el primer cuarto.

La canasta le dio a Nowitzki 31,420 puntos en su carrera, uno más que Wilt Chamberlain. El alemán de 40 años sólo está detrás de Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, LeBron James y Michael Jordan. James superó a Jordan por el cuarto lugar el 6 de marzo.

Al llegar al juego, Nowitzki necesitaba sólo cuatro puntos para superar a Chamberlain, y fue titular apenas por novena vez esta temporada. Su primera canasta fue un tiro desde seis metros con asistencia del novato Jalen Brunson.

Si bien Nowitzki es 2.54 centímetros más bajo que la altura enlistada de Chamberlain de 2.10 metros, los dos alcanzaron su total de puntos con estilos contrastantes de juego.

Chamberlain llegó a promediar más de 50 puntos en una temporada, dominando el interior a tal grado que la NBA amplió la zona pintada en un esfuerzo por neutralizarlo.

Nowitzki, en tanto, ha metido cerca de 2 mil triples en su carrera, estableciendo la tendencia de los hombres grandes con capacidades para los tiros de largo alcance. Es un tirador con 88% de eficiencia en tiros libres, 37 puntos más alto que la marca de Chamberlain.

“Uno de sus verdaderos legados será la manera en que ayudó a que este deporte evolucionara a lo que es ahora”, dijo el coach de los Mavericks, Rick Carlisle.



Nuggets, a playoffs

Boston.- Nikola Jokic terminó con 21 puntos y 13 rebotes y los Nuggets de Denver remontaron en el cuarto período para derrotar 114-105 a los Celtics de Boston.

Will Barton añadió 20 tantos por los Nuggets, que aseguraron un lugar en los playoffs por primera vez desde la campaña de 2012-13. Denver ha ganado cuatro encuentros en fila.

Kyrie Irving encabezó la ofensiva de los Celtics con 30 puntos, mientras que el dominicano Al Horford sumó 20 puntos, seis rebotes y seis asistencias.



Pistones 119, Cavaliers 126

Cleveland.- Collin Sexton anotó 27 puntos, entre ellos el triple de la ventaja a menos de dos minutos del final, y los Cavaliers de Cleveland vencieron 126-119 a los Pistones de Detroit.

Ambos equipos jugaron sin estrellas. Blake Griffin no participó por Detroit a fin de tener descanso, mientras que Kevin Love no vio acción con dolores de espalda por Cleveland después de sufrir una dura caída en la derrota del sábado ante Dallas.

Andre Drummond estuvo cerca de contrarrestar la ausencia de Griffin con una actuación de 21 puntos y 21 rebotes, pero los Cavaliers encestaron tiros clave cerca del cierre ante un conjunto de Pistones que lucha por un lugar de playoffs en la Conferencia Este.



Jazz 116, Wizards 95

Washington.- Rudy Gobert sumó 14 puntos y 14 rebotes, Donovan Mitchell aportó 19 unidades y el Jazz de Utah registró su cuarta victoria seguida al derrotar 116-95 a los Wizards de Washington.

Gobert, el actual Jugador de la Semana de la Conferencia Oeste, lució perfecto al acertar sus seis tiros de campo por Utah, que llegó al partido en el séptimo lugar de la Oeste, medio juego detrás de San Antonio.

Jae Crowder anotó 18 puntos y Joe Ingles 16 para que el Jazz iniciara una gira de cuatro compromisos con su sexta victoria en fila en duelo ante Washington.



Knicks 92, Raptors 128

Toronto.- Jeremy Lin anotó 20 puntos, Fred VanVleet sumó 13 unidades y 12 asistencias, y los Raptors de Toronto doblegaron 128-92 a los Knicks de Nueva York.

La victoria resultó muy costosa para los Raptors, cuando el base Kyle Lowry tuvo que dejar el partido en el tercer período luego de sufrir una lesión de tobillo derecho. Lowry, que llevaba 15 puntos y ocho asistencias en 26 minutos, había vuelto a la alineación después de ausentarse los dos juegos previos por dolor en robillo izquierdo.

El novato de Nueva York Mitchell Robinson chocó con Lowry mientras perseguían un balón suelto a 5:15 minutos de haber iniciado el tercer período, cayendo sobre las piernas de Lowry mientras derribaba por detrás al base de Juego de Estrellas.