Sunland Park se prepara para el Mine That Bird Derby

Un campo de ocho caballos tresañeros está programado para alinearse en la puerta de salida el próximo domingo en la edición número 21 del Mine That Bird Derby, con bolsa de 100 mil dólares, una de las cuatro carreras excepcionales que se llevarán a cabo en el hipódromo de Sunland Park.

El Mine That Bird Derby, la segunda de dos carreras preparatorias locales previas al Sunland Derby, Grado 3 con bolsa de 500 md que se llevará a cabo el domingo 27 de marzo, estará encabezado por un par de ganadores de stakes, el invicto Pepper Spray y el Straight Up G.

Además del Mine That Bird Derby de una milla y 1/16, Sunland Park también presentará la edición 19 del Red Hedeman Mile con bolsa de 100 md, el Island Fashion Stakes de 75 md, así como el Albert and Henry Domínguez Memorial Handicap con bolsa de 100 mil dólares.

El Mine That Bird Derby, que será la novena y última carrera en la cartelera del domingo, podría contribuir en gran medida a determinar quién puede correr en el Sunland Derby, que sirve como una carrera de clasificación por puntos en el camino hacia el Derby de Kentucky en Churchill Downs.

Straight Up G, propiedad de Jungle Racing LLC de Jim Rome, y entrenado por Richard Baltas, viene de lograr un segundo puesto en el California Cup Derby el mes pasado en Santa Anita Park. Antes de eso, el hijo del ganador de múltiples stakes Straight Fire, fue un rotundo ganador del King Glorious Stakes en Los Alamitos en su última salida como dosañero el pasado 12 de diciembre.

Ganador de más de 143 mil dólares, Straight Up G se ha instalado como el favorito de la línea de la mañana 3 a 1 en el Mine That Bird Derby y romperá desde la posición número seis bajo la monta de su jockey regular Ricardo González. Jim Rome es un ex ganador de la Breeders’ Cup.

Justo hacia el lado interior de Straight Up G, correrá Pepper Spray, quien logró un triunfo sorpresivo por poco margen en el Riley Allison Derby el 30 de enero en Sunland Park. Entrenado por Edward Kereluk para el propietario Roys Mansur, Pepper Spray está invicto después de tres salidas, que incluye una victoria en el Lost in the Fog Stakes en diciembre pasado en Turf Paradise en Phoenix, Arizona.

El hijo de Tale of Ekati, criado en Kentucky, suma ganancias por casi 115 mil dólares y Luis Valenzuela lo montará una vez más como favorito 5 a 1 en la línea de la mañana.