Suman Pumas cuatro juegos sin ganar en el Clausura 2023

Aguascalientes.- Los Pumas no saben ganar fuera de casa, ahora mordieron el polvo frente al Necaxa que los doblegó 3-1, para imponerles un duro castigo en la Jornada 7 del Clausura 2023 de la Liga MX.

Los Rayos iniciaron como tromba y le aplicaron un gol de vestidor a los universitarios, al 1', Edgar Méndez sorprendió con un cabezazo para abrir el marcador.

Para el minuto 5, los Rayos incrementaron la cuenta con un nuevo trallazo de Méndez quien le tomó la medida a los visitantes.

Andrés Lillini, ex timonel de los felinos, no se equivocó al mandar una táctica con presión y control de balón desde el arranque.

El español Méndez se reconcilió con su afición a la que le debía una actuación como la de esta noche.

Pumas se aferró a su juego rápido, que suele desgastar la condición física de sus rivales, y con ello enderezó la balanza.

Antes de irse al descanso, al 40', Nicolás Freire acortó distancias al anotar el 2-1, con una asistencia del debutante Poncho Monroy.

Pumas se jugó el todo por el todo en el complemento, sacó de la banca a Eduardo Salvio y se lanzó con todo al frente.

Necaxa se quedó sin balones y por todos los medios buscó complicar el tránsito del cuadro visitante.

En un movimiento desesperado, Puente sacó a sus dos laterales naturales para darle mayor impulso a la ofensiva, pero no le funcionó.

Los auriazules insistieron una y otra vez con varios triangulaciones al frente, solo que Necaxa fue más certero y terminó la obra al 84', con un gol de Agustín Oliveros quien anotó el 3-1 tras un pase de Van Rankin.

Para colmo de males, César Huerta salió expulsado por una dura falta sobre Damián Batallini y ahora no jugará ante su ex compañeros de Chivas, equipo que visitará a Pumas el próximo sábado.

Deben mejorar

Rafael Puente, entrenador de Pumas, aseguró que el equipo debe mejorar en la concentración porque es inadmisible que les metan dos goles en 5 minutos.

"Iban cinco minutos del partido y ya perdíamos 2-0, no podemos arrancar con esos niveles de desconcentración, pues se capitalizan y por eso el partido se hizo cuesta arriba, después estuvimos cerca de empatar y sobre la parte final del partido una desatención defensiva más y ellos sentenciaron el juego", declaró.

"Si hay que hablar de pecados, el nuestro fue entrar muy desconcentrados".

Puente mencionó que la ausencia de Jesús Molina se debe a un tema personal, ya que solicitó un permiso especial a la directiva para ausentarse algunos días.

Sobre el duelo del próximo sábado ante Chivas, el técnico de los universitarios dijo que no hay de otra más que salir a ganar, y ahora empezar su condición de local.

"No hay otro rumbo que ganar, viene un partido importantísimo en casa, en CU hemos hecho buenos partidos, ganamos dos y empatamos otro. El sábado en nuestra casa tenemos que ganar si o sí con nuestra gente", advirtió.

finalmente dijo que desde su punto de vista y sin buscar faltarle al respeto a las decisiones arbitrales, considero que la expulsión de César Huerta fue rigorista y revisarán seis posibilidades de meter una revisión.

"Tomó una mala decisión, nunca opinaré de las funciones arbitrales, pero viendo la repetición, la encuentro un poco rigorista y veremos qué se puede hacer, pero lo hago con respeto y no me estoy quejando de la situación de la decisión que se tomó. Hay mucha frustración y de forma paralela también compromiso, no queda otra forma de revertir lo que estamos viviendo que siendo responsables de lo que hacemos", afirmó.