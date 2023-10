Suma México campeón panamericano y boleto olímpico

Santiago, Chile.- El boxeador mexicano Marco Verde selló el boleto olímpico a París 2024 con el título panamericano en la categoría de 71 kilogramos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Las gradas se inundaban por momentos de "¡México, México!" grito de batalla en apoyo al tricolor ante el ecuatoriano José Tenorio Rodríguez. Desde la tribuna del Centro de Entrenamiento Olímpico la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá y el Jefe de Misión de la delegación mexicana a París 2024, Bernardo de la Garza, agitaban la Bandera mexicana.

La sonrisa de Marco brillaba a la par de su medalla de oro que hoy porta en el centro del pecho. "Se me puso la piel chinita, me daban ganas de llorar", confesó a CANCHA.

El entrenador de la Selección Mexicana de Boxeo, Gerardo Marrón, describe a Marco como un boxeador habilidoso, que no recibe golpes fuertes, dos o tres raspones, tiene movimiento y ha perfeccionado su técnica.

Desde su equina las palabras para el campeón fueron: "Ayer fue 'sal, estás a un paso de la gloria' y hoy fue 'no tienes nada que perder ya estás en París, tu compromiso es que seas campeón panamericano y lo logró'", compartió Gerardo en entrevista.

Desde su niñez, el originario de Mazatlán, Sinaloa, veía peleas de box en la televisión. Marco recuerda los asaltos de Julio César Chávez. Y aunque practicó 7 años béisbol una vez que se puso los guantes ya no se los quitó, confiesa que es un gran aficionado al llamado Rey de los Deportes y solo en vacaciones regresa al diamante. "Sentía que el boxeo era más lo mío porque trabajas individualmente. Me sigue gustando el béisbol, a veces me gustaría practicarlo, pero no se puede porque me puedo lastimar, pero en las vacaciones trato de jugar con mis amigos".

Su padre, Samuel Verde, compitió como boxeador en los Juegos Olímpicos Barcelona 1992, pelea que Marco ha visto en un video que guarda su padre en casa. "Tiene fotos y videos, vi su pelea en Barcelona, perdió. Ahí en la casa tiene un disco para verla, solo la he visto una vez. Sé que puedo verla muchísimas veces", ríe Marco.

Disciplinado, centrado, buen estudiante y guiado por su familia es lo que opinan de Marco dentro del equipo nacional. "Queremos una medalla olímpica", expresó el entrenador mexicano.

Marco se aparta de las redes sociales cuando compite, pero los primeros mensajes que responde son los de su padre y su madre. "Me dice mi papá 'lo hicimos'. Está muy feliz y muy orgulloso. Él también trabajó conmigo, es un trabajo de familia, de equipo".

@YGayossoCANCHA