Suma México 29 oros en JPJ de Cali 2021

Cali, Colombia.— El relevo combinado 4X100 varonil consiguió el único oro de la jornada que se convirtió en la medalla dorada número 29 para la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021.

Por el momento con 29 de oro, 45 de plata y 21 de bronce México se ubica en el segundo lugar del medallero por abajo de Brasil que tiene 34 oros, 23 platas y 33 bronces para un total de 90.

El voleibol de sala varonil se quedó finalmente con la plata ante Brasil tras perder por 3-0. Y el atletismo dio su primera medalla de plata vía María de Jesús Ruiz, en 10 mil metros, una presea que la atleta mexicana dedicó al cielo.

"Mi papá nos inculcó el deporte y aunque no me haya visto sé que está muy contento de mí y muy orgulloso y de lo que me he convertido. Está muy orgulloso de mí desde allá arriba donde está", confesó María de Jesús.

El patinaje de velocidad se agenció medalla de plata con Santiago López y Andrea Pérez, dio la primera medalla de bronce de la jornada en boliche.

Este 1 de diciembre el atletismo repartirá medallas en 100 metros femenil, 100 metros con vallas femenil, 400 metros femenil, 800 metros femenil y heptatlón femenil. El boxeo tendrá también actividad en distintas categorías, el ciclismo de ruta tendrá la contrarreloj femenil y varonil; comenzará la lucha y continúa la actividad del patinaje de velocidad.

El equipo femenil de squash peleará por la medalla de oro ante Estados Unidos.