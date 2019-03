Suma Betis nueva derrota

Sevilla, España.- El Real Betis no sale de su depresión y ayer consumo una nueva caída luego de perder 2-1 ante Getafe por la Jornada 26 de LaLiga.

Andrés Guardado salió al partido como titular y disputó los 90 minutos, mientras que Diego Lainez se mantuvo en el banco de suplentes.

El conjunto andaluz volvió a mostrar un futbol agresivo, pero insuficiente para escapar con la victoria en su propia casa, donde ya cayeron eliminados en la Europa League y la Copa del Rey.

Leandro Cabrera abrió el marcador al 20’ a favor de los azulones con un cabezazo, tras un cobro de tiro de esquina.

Getafe se ordenó, manejó el partido y jugó con la desesperación de los locales, que se mostraron erráticos pese a tener el control del esférico.

Ya en el minuto 44 apareció Jaime Mata para confirmar su buen momento y vencer a Pau López y colocar el 2-0 que le dio mucha tranquilidad al Getafe.

El Betis, en cambio, perdió el rumbo, Quique Setién realizó dos modificaciones durante el medio tiempo, pero apenas Joaquín respondió al anotar el descuento al 74’, tras un buen pase de William Carvalho.

Pese al gol, el tiempo fue insuficiente para el Betis, que se mantiene séptimo con 36 unidades, un mal negocio en su búsqueda por los puestos europeos.



Doblete de Morata con el Atletico

Madrid.- Álvaro Morata aportó un par de tantos de cabeza, con los que el Atlético de Madrid se impuso 2-0 a la Real Sociedad para no ceder terreno en la lucha por el título de la Liga de España.

Morata abrió la cuenta con un frentazo, luego de una jugada de pizarrón tras un tiro de esquina a los 30; tres minutos después amplió con la misma técnica, pero tras un tiro libre.

Los colchoneros cumplieron con no dejar puntos en su visita a Anoeta y llegaron a 53 unidades, siete menos de las que tiene el Barcelona, que venció al Real Madrid por 1-0 el sábado, en el clásico correspondiente a la 26ta jornada.

“Hay que ganar todos los puntos posibles y esperar que ellos (El Barsa) se dejen algo en el camino. Mientras hay puntos, nosotros vamos a pelear”, comentó Morata. “Estamos muy contentos con la victoria de hoy”.

La Real Sociedad vio rota una racha invicta que llegó a ocho jornadas (cuatro triunfos y cuatro empates) para quedar con 35 puntos en la octava posición.

El Atleti tuvo total dominio en el primer tiempo y el propio Morata generó opciones antes de marcar. Mandó un punterazo que fue sacado cuando iba a las redes por el defensa Diego Llorente a los 18; segundos después el arquero Gero Rulli le atajó un remate con dirección de gol.

El asedio de los visitantes encontró su recompensa en un tiro de esquina que el zaguero uruguayo Diego Godín desvió con la cabeza en el primer poste. Morata lo mandó a las redes con un frentazo ante la displicencia del conjunto donostiarra a los 33.

En una nueva jugada de táctica fija, Jorge Resurrección ‘Koke’ cobró un tiro libre con un centro al área, donde Morata volvió a encontrar el esférico, el cual mandó a las redes con un cabezazo picado que no pudo desviar Rulli a los 33.

Los rojiblancos complicaron el trámite de su victoria cuando se quedaron con 10 elementos tras la expulsión de ‘Koke’ después de recibir su segunda tarjeta amarilla a los 62.

La Real Sociedad se lanzó al frente y generó su mejor llegada con un cabezazo de Mikel Merino que fue rechazado por el arquero esloveno Jan Oblak cuando iba rumbo a las redes a los 75.

Oblak lleva cuatro partidos en todas las competencias (tres de liga y uno de Champions) sin permitir tanto a sus rivales.

Morata cuenta con tres tantos desde que se unió como refuerzo del Atlético, y logró su segundo doblete del año futbolístico luego de que con el Chelsea convirtió uno en noviembre en la Premier League ante el Crystal Palace.

En un duelo realizado más temprano, el Eibar venció en casa 1-0 al Celta de Vigo con un tanto de Sergi Enrich (87). El Eibar es noveno con 34 puntos; Celta de Vigo 17mo con 25.

Y en el último duelo del día, Valencia hilvanó su octavo partido de Liga sin derrota al vencer en casa 2-0 al Athletic de Bilbao, con tantos de Rodrigo Moreno (49) y el francés Kevin Gameiro (89).

El Valencia, que tenía cuatro empates en fila en su seguidilla sin derrota, escaló a la séptima posición con 36 puntos, mientras el Athletic se estancó en el 11er sitio con 33 unidades.