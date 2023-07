Sufrirá Cruz Azul con el indescifrable de Messi

Ciudad de México.- Cruz Azul no pudo encontrar un peor momento para debutar en la Leagues Cup, pues en medio de una crisis deberá medirse ante el Inter de Miami de Lionel Messi.

Si bien es una oportunidad única para La Máquina, también representa un peligro inminente para la defensiva cementera.

PUBLICIDAD

Así lo dijo César Delgado, ex figura celeste, quien destacó la vitrina del duelo pero también confesó que "La Pulga" seguramente hará sufrir a los dirigidos por Ricardo Ferretti.

"Enfrentar a jugadores como Messi siempre es importante. Estuve con él en la Selección argentina, compartí muchos momentos y desde aquellos años ya se veía que iba a ser un fenómeno, y hoy ya no hay mucho que decir respecto a lo que se convirtió", dijo el "Chelito" en entrevista con CANCHA.

Delgado compartió cancha con Leo en la Albiceleste, pero también padeció lo que significa enfrentar al "10", midiéndose contra el Barcelona en Champions, militando para Lyon, por lo que dejó en claro que no hay fórmula para intentar detenerlo.

"No, no hay ninguna clave para un jugador como él, Messi es indescifrable, en una sola jugada te define todo. Cruz Azul tiene que trabajar en conjunto, pensar en el resto del equipo y no enfocarse solamente en él. Es la única manera en que puede sacar un buen resultado enfrentándose a alguien así", expresó el argentino.

"También me tocó sufrirlo cuando me enfrenté contra él. Pero hoy en día que llegó a Estados Unidos creo que va a ser un buen momento para el futbol de allá, esperemos que sea un lindo partido", agregó.

MALAS DECISIONES

César Delgado señaló que una de las posibles razones del mal momento de Cruz Azul es la falta de una estructura sólida y la poca continuidad de los procesos.

"Lo importante son las decisiones en la directiva, más allá del resultado, porque es futbol y todo puede pasar", confesó el ex futbolista de La Máquina.

"Últimamente se han hecho cambios excesivos a nivel directivo y de entrenadores. El estar quitando y poniendo gente todo el rato hace que el equipo piense más en eso que en lo deportivo y eso está desestabilizando".

El "Chelito" destacó la importancia de retomar la confianza en las divisiones inferiores.

"Tienen que generar una estructura definida, en todos los niveles, con gente que sepa de futbol. Y darle prioridad a las fuerzas básicas, que se han descuidado", dijo.