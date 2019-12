Sufrido triunfo

Las Mineras de UTEP tuvieron que esforzarse al doble y en ciertos momentos del partido remar contra corriente para vencer anoche a las Panteras de Georgia State, 71-68, en el segundo partido del octavo torneo anual Thanksgiving Classic, que se jugó en el Don Haskins Center.

Una vez más la juarense Katia Gallegos tuvo una destaca participación y estuvo 26 minutos sobre la duela, en los que colaboró con 11 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. También con doble dígito en puntos terminaron Arina Khlopkova (20) y Avery Crouse (13).

Por las Panteras las mejores anotadoras fueron Taylor Hosendove con 21 puntos y Jada Lewis con 17.

Las visitantes salieron dispuestas a lograr la victoria y rápidamente se fueron arriba en el marcador 3-0 con un tiro desde la larga distancia de Kamryn Dziak, que fue respondido de la misma manera por Khlopkova.

El primer cuarto fue reñido y cerrado en el marcador, pero fueron las felinas las que siempre tuvieron la ventaja, excepto en el último minuto, cuando un enceste de dos puntos de Khlopkova puso arriba a las Mineras 16-14, pero para cerrar ese periodo Lewis anotó de tres puntos y le devolvió la ventaja a Georgis State.

El segundo cuarto se inclinó a favor de las chicas de UTEP luego de que Hosendove abrió el periodo con un tiro de dos puntos que puso el marcador 19-16. Pero Gallegos con un enceste de dos puntos primero y luego uno de tres puntos, puso arriba a las paseñas 21-19, ventaja que ya no perderían en el resto de ese segundo cuarto.

Al medio tiempo UTEP ganaba por ocho, 42-34.

Aunque el tercer cuarto lo perdieron 20-15, las Mineras lograron mantener la ventaja en el marcador, pero nunca por doble dígito, sin embargo, ya se veía que las Panteras serían un hueso duro de roer en el último periodo.

Dos tiros libres de Teyha Lyons al inicio del cuarto cuarto, pusieron a las visitantes a un punto del empate, pero las Mineras no cedían y lograban mantenerse arriba en la pizarra, pero no por más de tres puntos, hasta que Shaqua Miller-McCray encestó de dos y puso arriba a las Panteras, 61-59, con 6:14 en el reloj.

Tuvieron que pasar poco más de dos minutos para que las picapiedra recuperaran la ventaja, 63-62, con una canasta de Khlopkova, pero Madison Ervin respondió también con dos puntos y Georgia State se fue arriba una vez más, 64-63 con 3:50 por jugar.

Con el marcador empatado a 66 puntos y 2:21 en el reloj, Gallegos hizo efectivos dos tiros libres y puso arriba a UTEP 68-66, pero Hosendove hizo lo mismo y volvió a emparejar las cosas con 1:46 por jugar.

Una vez más Gallegos le dio la ventaja a las Mineras con una dejadita, 70-68, al tiempo que a las defensa las paseñas se aplicaron y no permitieron más daño, mientras que Khlopkova recibió falta e hizo bueno un tiro libre para dejar las cifras definitivas, 71-68.

En el primer partido del día, Broncos de Western Michigan derrotó a las Aggies de NMSU, 79-76.