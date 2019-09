Sufrido éxito titán

En los últimos minutos del partido Fabián Orta interceptó en la zona de anotación un mal envío de Erick Maldonado cuando los Tigres del Cbtis 117 amenazaban con sumar más puntos, y eso permitió que el Club Titanes conservara la ventaja y empezara con un triunfo de 14-8 el Campeonato Estatal de la Liga Estudiantil de Football Americano de Chihuahua (LEFACH) 2019.

Con esa intercepción los Titanes sumaron un total de cinco en el partido, tres de ellas en el cuarto cuarto. Yair Campos consiguió dos, su primera en el segundo cuarto y la otra en el último y ambas de una manera espectacular, lanzándose al estilo de Troy Polamalu. Emilio Román registró la cuarta en el medio campo.

Al término de la primera serie ofensiva de los Titanes, su mariscal de campo titular, Danilo Bermúdez, tuvo que abandonar el emparrillado al resentirse de una lesión en la rodilla derecha.

En su lugar entró Miguel Martínez, que en su primera serie al mando del ataque empezó bien, con una ofensiva en la que combinaron pases y corridas, hasta que dentro de la yarda 30 soltaron el balón y fue recuperado por los visitantes.

En el segundo cuarto la defensa de Titanes tuvo que fajarse, pues gracias a un balón suelto recuperado los Tigres empezaron en la yarda siete de los juarenses, pero en un intento de pase el balón salió rebotado y fue recuperado dentro de la zona de anotación por los de casa.

Al ver que la ofensiva no generaba mucho yardaje, el coach de los Titanes, Sergio Núñez, decidió mandar una vez más al campo al mariscal Bermúdez y aunque en su regreso no tuvo éxito, en la siguiente serie ofensiva conectó un pase lateral con Javier Beltrán, que amagó con correr, pero se frenó para lanzar un pase de 42 yardas que completó en la tierra prometida con Ángel Fierro.

Así se fueron al descanso del medio tiempo y en el inicio del tercer cuarto los Tigres mostraron fiereza al jugársela en cuarta oportunidad y completar un pase que los colocó a cinco yardas de la zona de anotación. En la siguiente jugada Maldonado conectó con Erick Sepúlveda, hicieron buena la conversión y el partido se empató a ocho puntos por bando.

Enseguida los Titanes se vieron obligados a despejar, pero dos jugadores del Cbtis 117 no se hablaron, perdieron el balón y los juarenses lo recuperaron en la yarda 35 de los Tigres. En segunda y ocho, Bermúdez lanzó pase lateral a Javier Aranda, que corrió hasta las diagonales.

“Un partido muy difícil, realmente empezamos muy lento y nunca agarramos ritmo y tenemos que mejorar mucho. Felicito al equipo de Cuauhtémoc, hizo muy bien las cosas, trabajó muy bien el partido, por un momento pensé que podían empatarnos y pues a trabajar mucho y espero que el próximo domingo sea otro equipo el nuestro”, declaró el coach Núñez al término del partido.