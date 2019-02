Sufren Carneros constantes cambios

Atlanta.- Desde que perdieron ante los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Bowl, hace 17 años, los Carneros se mudaron de San Luis a Los Angeles, han tenido siete entrenadores en jefe y han utilizado a 20 mariscales titulares.

Sin embargo, Bill Belichick y Tom Brady siguen estando aquí y van por su sexto título de la NFL en la revancha que tendrán mañana domingo.

Steven Jackson, el corredor de poder que ha participado en tres ocasiones en el Tazón de Profesionales durante las 12 temporadas que ha pasado en la NFL, experimentó ese cambio con los Carneros y brevemente disfrutó de haber estado con los Patriotas.

Fue seleccionado por los Carneros en la primera ronda del Draft del 2004 y logró ocho temporadas consecutivas de mil yardas de acarreos para San Luis.

Sin embargo, no participó en ningún partido de playoff después de su año como novato hasta que fue contratado por los Patriotas a finales de la temporada del 2015.

Jackson realizó la única anotación de su carrera en el playoff durante el partido de campeonato de la Conferencia Americana en contra de Denver.

Nueva Inglaterra no ha perdido un partido por el título de la NFL desde esa ocasión.

“Yo jugué para esos seis entrenadores. Tuve que soportar el cambio y dar por terminada mi carrera en Nueva Inglaterra, después de ver su longevidad y lo bien que se conocen unos a los otros, considero que ésa es la razón por la que son tan exitosos”, comentó Jackson.

“Pude observar por qué saben qué jugadas utilizar, en cuáles Tom puede correr bien, cómo se comporta la defensa del otro equipo, debido a que ellos tienen una continuidad en el equipo, no han tenido muchos cambios y siguen empleando la misma ofensiva y defensa”.

Entre Kurt Warner y Jared Goff, los Carneros pasaron de Marc Bulger a Case Keenum.

Se supone que Sam Bradford iba a ser la respuesta cuando fue seleccionado en el primer lugar del Draft del 2010.

Pero Bradford nunca tuvo una temporada ganadora y fue negociado con Filadelfia a cambio de Nick Foles en el 2015, después de romperse el ligamento anterior cruzado en dos temporadas seguidas.

Jugadores como Gus Frerotte, Chiris Chandler, A.J. Feeley y Sean Mannion han sido titulares de los Carneros en las últimas 17 temporadas.