Sufre Kovalev para dar el peso

Las Vegas.- Mientras que el mexicano Saúl Álvarez no tuvo problemas con la báscula, al registrar 174.5 libras, el ruso Sergey Kovalev sufrió para establecer las 175 libras reglamentarias hasta el cuarto intento.

Pese a que Kovalev se quitó todo lo que traía puesto, no logró dar el máximo establecido de 175 y se pasó por un cuarto de libra.

El ruso se fue por un tiempo de 10 minutos, volvió a subirse a la báscula y ahora sí dio las 175 libras.

'Canelo' se mostró tranquilo y hasta sonriente en el pesaje.

"Me siento muy bien, me siento fuerte, vamos a ver en la pelea, tenemos capacidad boxística", dijo el tapatío.

Saúl subió dos divisiones, pues es Mediano, y Kovalev es monarca Semicompleto de la OMB.