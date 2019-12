Sufre Filadelfia; gana en tiempo extra

Filadelfia—Las Águilas de Filadelfia estaban en modo de supervivencia extrema anoche.

Hubo otra ola de lesiones clave que redujo a dos receptores anchos sanos al principio del juego y un déficit de 17-3 contra los Gigantes de Nueva York (2-10).

Otra derrota los habría dejado a 5-8 en la pútrida NFC Este, eso habría puesto en grave peligro sus esperanzas de postemporada.

Las Águilas no son un buen equipo de futbol, pero les dan crédito por su resistencia.

Regresaron para vencer a los Gigantes en tiempo extra, arruinando el primer inicio de Eli Manning desde la semana 2.

Zach Ertz atrapó un touchdown de 2 yardas en la prórroga para darle a Filadelfia una sufrida victoria por 23-17.

Nada de las Águilas parecía un equipo de campeonato de división, excepto su negativa a perder en la segunda mitad y el tiempo extra de un feo juego.

Después de una victoria loca están empatados con los Vaqueros de Dallas en 6-7, en la división.

Las Águilas comenzaron lentamente y fueron abucheadas.

Los Gigantes fueron la historia en la primera mitad, y en particular parecía que el regreso de Manning a la alineación se convertiría en una noche épica. Manning lanzó dos pases al novato Darius Slayton. Los fanáticos de las Águilas abuchearon prácticamente sin parar durante los últimos minutos del segundo cuarto, y cuando el equipo iba camino al vestuario al medio tiempo.

La frustración era comprensible, pero también lo fueron las luchas de las Águilas.

Nelson Agholor estaba inactivo debido a una lesión y Alshon Jeffery cayó en la primera mitad con una lesión en el pie.

Uno de los receptores sanos, J.J. Arcega-Whiteside, cojeó en tiempo extra. Carson Wentz no se veía genial, pero no tenía mucho con qué trabajar, pero la defensa de las Águilas comenzó a aguantar y Wentz pudo comenzar a mover el balón con el talento que tenía a mano.