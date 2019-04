Sufre ‘Checo’ en China

Guadalajara, Jalisco.- El circuito internacional de Shanghái se le ha dado bien a Sergio Pérez en etapas de calificación, pero no tanto en la carrera de los domingos.

En sus ocho participaciones del Gran Premio de China dentro de la Fórmula Uno, el piloto tapatío de la escudería Racing Point Sport ha podido calificar cuatro veces en los primeros diez lugares para la parrilla de salida, las tres últimas de manera consecutiva.

“Ahora debemos mejorar respecto a lo que hicimos en Bahréin, creo que en Shanghái la pista nos debe de caer mejor y espero que podamos estar en Q3 o peleando y conseguir puntos”, declaró Pérez.

Sin embargo, al llegar los domingos en carrera la pista ya no ha sido tan generosa con el mexicano, porque sólo ha logrado puntos en las ediciones del 2014 y el 2017, en ambos terminando en la novena posición.

En las otras seis ediciones no ha podido colarse al Top 10.

“No ha sido un circuito bueno los domingos en los últimos años para mí, espero que este pueda ser un domingo bueno y que pueda sumar buena cantidad ahora”, agregó ‘Checo’, “confío en la mejoras que se le han hecho al auto para que podamos estar más competitivos”.