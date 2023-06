Sueño tricolor

Las juarenses Camila Holguín y Paola Quiñones forman parte del equipo mexicano U17 que competirá en la Copa Canadá de Softbol del 10 al 16 de julio en aquel país, dirigido por el manager juarense Juan Holguín Salazar. En este equipo también estarán presentes Fátima García y Julianna Santos, originarias igualmente de esta frontera.

Holguín Salazar explicó que en diciembre del año pasado ganaron la Copa Culiacán y eso les dio el boleto para el torneo de Canadá.

“De la misma Federación nos dijeron que nos podíamos ir como equipo, pero como íbamos con muy pocas jugadoras nos pudimos reforzar, y nos reforzamos con jugadoras de Sinaloa, de Baja California y de Nuevo León”, dijo el manager.

“Es un sueño poder dirigir un equipo de México en una copa internacional. Es la primera vez que vamos a un torneo de esa magnitud, van a estar varios países, ya confirmaron Japón, Australia, Gran Bretaña, son varios equipos que están ranqueados, y sobre todo Canadá y Estados Unidos, son los que están ranqueados en el organismo del softbol a nivel mundial”, agregó Holguín Salazar, integrante del equipo Pink Jays Basaseachic.

“Me siento muy contenta porque va a ser una experiencia muy buena, sé que lo será, conocer otro país es muy emocionante porque nunca había viajado a Canadá y es una copa internacional donde voy a competir contra países que son los mejores, vamos a competir contra lo mejor y eso es muy emocionante”, mencionó por su parte Camila Lucía Holguín Parada, quien se desempeña como pitcher y primera base.

¿Qué es para ti ser pitcher?

“Para mí es lo mejor, o sea, a mí me gusta mucho ser pitcher, antes yo no era pitcher, era sólo primera base, pero mi papá me quiso enseñar a pitchar y fue muy padre la verdad. Es una posición muy difícil y dedicada, que cuesta mucho trabajo, pero si tú lo quieres ser puedes serlo, con dedicación”, respondió Camila, quien tiene aproximadamente seis años en este deporte y antes jugaba beisbol.

“La verdad me siento muy emocionada porque Canadá es un lugar que no siempre se visita porque queda lejísimos, y sobre todo el nivel que va a haber, que va a ser mucho más alto”, compartió la catcher y tercera base Lizbeth Paola Quiñones Calderón.

La jugadora de 15 años dijo que desde hace más de siete años practica este deporte influenciada por sus papás, y empezó a ser catcher con las Pink Jays porque ella jugaba esa posición en El Paso y acá les hacía falta.

“Desde ahí se me quedó esa posición y la verdad es una posición que me gusta muchísimo practicarla, es como mi posición inicial. El catcher tiene la visión de todo el juego, de lo que está sucediendo, de las jugadoras, hacia dónde batean, cómo controlarlas, o sea, el catcher tiene una función muy importante porque es quien tiene la visión hacia el juego”, señaló Lizbeth Paola.

Finalmente, el manager Holguín dijo que viajarán a Canadá el 8 de julio y por lo pronto buscan ayuda para todo el equipo porque van por sus propios medios.

“No tenemos apoyo de la Federación, más que el aval, sí nos dijeron desde un principio, pues todo el deporte en México pasa por una situación difícil y sí estamos buscando el fogueo para nuestras jugadoras, y es una copa muy importante que no queremos dejar pasar y por eso estamos buscando el apoyo de la comunidad”.