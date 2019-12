Sueño olímpico vivo

Al final de este año, nueve deportistas chihuahuenses tienen posibilidades de acceder a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, de acuerdo con sus rankings o marcas en sus respectivas disciplinas.

En atletismo, los marchistas Alegna González y Julio César Salazar dieron este año marca olímpica en los 20 kilómetros de caminata.

Eso no significa que ya estén clasificados a Tokio, pero han cumplido con un requisito importante.

Asimismo, Horacio Nava en este momento está colocado como uno de los dos mejores marchistas mexicanos en la distancia de 50 kilómetros, junto a Isaac Palma, y gracias a su resultado en los mundiales de atletismo, en Doha, Qatar, tiene buen ranking mundial.

Uziel Muñoz, de impulso de bala, obtuvo medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019, y también posee un ranking interesante, pues acudió al Mundial en Doha.

En el boxeo, hay dos chihuahuenses concentrados con el equipo nacional, Rogelio Romero y Marco Hernández, el primero en la división de 81 kilogramos y el último en la de 69 kilogramos.

Ambos tratarán de seguir con la Selección Nacional para participar en los torneos preolímpicos que se realizarán entre marzo y abril. Romero ha estado concentrado con el equipo mexicano desde hace ya varios años.

En la natación, la chihuahuense Byanca Melissa Rodríguez buscará obtener la marca olímpica en el estilo pecho durante las próximas semanas, y una vez que la obtenga, estará muy cerca de Tokio.

La pentatleta Tamara Vega continúa como parte del equipo nacional, aunque ya no es la principal mexicana en esta disciplina, por lo que tendrá que acumular buenas actuaciones en próximos eventos internacionales para ser considerada a sus terceros Juegos Olímpicos, a sus 24 años.

En el taekwondo el cuarto lugar en Río de Janeiro 2016, Carlos Navarro, ha visto limitadas sus posibilidades de ir a Tokio, no sólo por la poca actividad que ha tenido en los últimos 12 meses, sino porque en su división hay otros mexicanos que tienen buenos rankings.

Sin embargo, Carlos aún tiene posibilidades y seguramente participará en los eventos clasificatorios para formar parte del equipo nacional que asistirá a la capital nipona.

También hay entrenadores chihuahuenses con posibilidad de ir a Tokio.

Miguel Ángel Rodríguez y Rubén Arikado –quien entrena a Isaac Palma– pueden asistir a la justa olímpica en marcha, lo mismo que Gabriela Alarcón, quien estará al mando de la selección nacional femenil de voleibol que buscará el boleto a los juegos.

Éstos no son todos los chihuahuenses con posibilidades, debido a que hay equipos nacionales que aún buscan su lugar en Tokio, como el de basquetbol, cuya convocatoria aún no ha sido dada a conocer.