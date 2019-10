Después de colgarse la medalla de plata en la IV Copa Internacional de Boxeo Femenino en Guatemala, el mes anterior, la boxeadora juarense Suzeth Ramírez terminó con su proceso juvenil y está lista para dar el salto el próximo año a la categoría Élite en busca de cumplir un proceso y el sueño olímpico en ‘París 2024’.

Apenas en su debut internacional, la pugilista logró subir al podio en Guatemala para quedarse con el segundo lugar al perder en el combate final contra una representante de Costa Rica.

“Me siento muy feliz, fue un evento de mucho nivel. Es difícil estar lejos de tu familia, de tu pareja, pero se recompensa con el logro que traemos”, dijo la boxeadora que suma dos años de experiencia en competencias oficiales.

Ramírez Hernández pasó directamente a la final, un combate de tres rounds y que a la deportista fronteriza la dejó un sabor agridulce, pues ella se sentía segura de llevarse la victoria al final de la pelea, pero los jueces dictaminaron lo contrario.

“Perdí la pelea por decisión, se me hizo una pelea injusta, sentía que era el gane para mí, al final no vieron eso los jueces, yo conectaba los mejores golpes y tambaleé a la muchacha, pero fue una pelea emocionante”, explicó la atleta.

Al final la medalla de plata fue un logro importante para la pugilista juarense, quien busca comenzar a escribir su historia internacional.

“Son experiencias que se van a ir acumulando y ya sabes que debes trabajar mucho más para terminar la pelea antes o para no dejar duda”, declaró.

A pesar de que la Copa Internacional fue la última competencia importante para Suzeth con la que cerró el 2019, ya comenzó a trabajar y a ajustar detalles de cara a su nuevo proceso que iniciará en enero del 2020.

“Pensamos que nos afectó un poco el fondo físico, ya estamos trabajando en eso. También esperamos un poco más de fogueo, es difícil pelear aquí, vamos a buscar peleas fuera del estado”, externó.

La pugilista de 17 años está consciente de lo que implica un cambio a categoría Libre, en la que los niveles y la exigencia de los combates aumentarán considerablemente.

“Ya no participaremos en Olimpiadas Estatales, Nacionales. Será más difícil con peleadoras de 25, 26 años, que tienen más experiencia y también nos tocaría enfrentar a seleccionadas nacionales”, dijo.

La mira de Suzeth Ramírez está puesta en ‘París 2024’, con el sueño de subir al podio y regresar a casa con una medalla.

“Ya vamos a entrar a la categoría que es válida para calificar a los Juegos Olímpicos, entonces ya comienza lo más importante para acercarnos a lo que queremos, que son los olímpicos”, enfatizó.