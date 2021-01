Sueño ‘mayor’

Cortesía

Con la ilusión a tope por representar a su país, el futbolista jaurense Santiago Muñoz se enfoca en aprovechar todas las oportunidades que la Selección Mexicana le brinda al convocarlo en la categoría Sub-20, ya que espera cumplir con el proceso juvenil de selecciones hasta llegar a la mayor.

“Me siento feliz. Cada convocatoria que me llega la asumo con mucho compromiso y con toda la seriedad. Me siento satisfecho por el trabajo que he venido haciendo”, dijo el delantero fronterizo.

El delantero del Santos Laguna, junto con otros 24 futbolistas (entre ellos el chihuahuense Sagir Arce), trabajaron durante la semana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Femexfut bajo las órdenes del entrenador del Tri Sub-20 Raúl Chabrand.

Muñoz acaba de dar el salto de categoría Sub-20, luego de un exitoso paso en la Sub-17, en la que consiguió ser subcampeón del mundo en el Mundial de Brasil 2019. Con la reciente convocatoria, es la tercera ocasión en la que el entrenador Chabrand llama al atacante fronterizo para una concentración.

“Es un gran profe (Chabrand), lo conozco poco, pero él siempre trata de sacarte lo mejor en lo individual y en lo colectivo. Me da muy buenos consejos, habla conmigo y le estoy aprendiendo mucho”, expresó el futbolista de 18 años.

La concentración del combinado nacional de esta categoría inició desde el pasado lunes 18 de enero y terminó el jueves 21 del mismo mes. Además del trabajo físico y táctico en cancha, los jugadores recibieron una charla motivacional, según informó la Femexfut.

El jugador fronterizo y el resto de sus compañeros convocados esperan manetenerse dentro de las convocatorias de Chabrand para ganarse un lugar en la Selección que competirá en el Mundial de Indonesia 2023 Sub-20, justa que estava organizada para este 2021, pero debido a la pandemia de coronavirus se pospuso dos años.

“El objetivo de esta concentración es seguir preparándonos, sabemos lo que pasó con el Mundial, per hay que seguir en forma, seguir compitiendo entre nosotros mismos”, señaló Muñoz Robles.

El gran ausente en esta convocatoria fue el juarense Bryan González, de los Tuzos de Pachuca, quien también formó parte del equipo subcampeón del mundo en Brasil 2019 en la categoría Sub-17.

