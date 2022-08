Sueño cumplido para artemarcialista juarense

El sueño de subir a un podio con la bandera de México ya se cumplió. La artemarcialista juarense Karen Pastrana ganó medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Wushu 2022 de Brasil, que se desarrolló el pasado mes de julio.

“Es una experiencia muy padre y única, no todos pueden vivirla y llegar tan lejos en esta competencia, es algo de años, no de un día, una semana o un mes”, expresó la deportista fronteriza de 14 años.

Karen pertenece al Instituto de Wushu Charza, bajo las órdenes del entrenador Christian Valenzuela.

La artemarcialista inició su camino en el Wushu a los 5 años de edad; su hermano comenzó a practicarlo y al verlo en los entrenamientos a ella también le llamó la atención practicarlo.

“Empecé a los 5 años, pero fui a competir hasta los 6 años, en municipales, estatales, nacionales e incluso en un mundial virtual”, explicó la medallista panamericana.

Pastrana Nahas participó en la modalidad daoshu (sable) en la categoría Junior B en este Campeonato Panamericano, del que regresó con el metal del tercer lugar en el cuello.

“Los entrenamientos, la constancia, la disciplina, creo que eso fue la clave. Yo no lo esperaba, pero cuando estás arriba del podio sientes toda la emoción y todo el orgullo por el trabajo que has hecho”, externó la artemarcialista fronteriza.

Los sueños y objetivos aún no terminan para Karla Alexis, pues antes de que termine el año se desarrollará el Campeonato Mundial Junior de Wushu 2022 en Indionesia, específicamente del 2 al 10 de diciembre, competencia a la que espera ser convocada por la Selección Mexicana de la especialidad.

“Es casi segura mi convocatoria, estamos esperando a que la lista oficial salga. Yo quiero seguir creciendo, como persona y deportista, seguir compitiendo con atletas de otros países”, comentó Karen.

En este Campeonato Panamericano también participaron dos integrantes del Instituto de Wushu Charza, que son Raúl Rubio y Aaron Pastrana (hermano de Karen).

Rubio terminó como quinto lugar en esta competencia que se desarrolló en Brasil, que fue su segunda experiencia representando a México en un Panamericano.

“No estuve en el podio, pero en mi calificación tuve buen promedio, en general me fue bien y me sentí conforme, me gustó mucho el performance que di”, dijo Raúl sobre su actuación en la categoría Junior A.

Aaron David tuvo su debut en la categoría de Adultos y también en una competencia internacional; él terminó en octavo lugar de su competencia.

“Esta categoría ya es otro mundo a nivel internacional. Había 16 competidores y terminé justo en la mitad, con una calificación de 8.53 en nandao, que para mí ha sido la más alta, y fue una experiencia incríble”.

Aaron, de 18 años, tratará de apoyar y transmitir sus conocimientos a su hermana Karen y a su compañero Raúl, quienes ahora se prepararán para ser convocados para el Mundial de Indonesia en diciembre.

CONÓZCALOS…

Karen Alexis Pastrana Nahas

Edad: 14 años

Fecha de nac.: 23 de enero de 2008

Lugar de nac.: Ciudad Juárez, Chih.

Estatura: 1.57 m

Peso: 60 kg

Disciplina: Wushu

Categoría: Junior B

Modalidad: Taolu, arma corta y larga

Raúl Alejandro Rubio Chávez

Edad: 18 años

Fecha de nac.: 30 de marzo de 2004

Lugar de nac.: Ciudad Juárez, Chih.

Estatura: 1.77 m

Peso: 72 kg

Disciplina: Wushu

Categoría: Junior A

Aaron David Pastrana Nahas

Edad: 18 años

Fecha de nac.: 15 de octubre de 2003

Lugar de nac.: Ciudad Juárez, Chih.

Estatura: 1.80 m

Peso: 70 kg

Disciplina: Wushu

Categoría: Adultos