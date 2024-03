Sueño cumplido

Desde niña, Alejandra de la Barca Núñez veía peleas de boxeo junto a su papá y algunos tíos. Desde entonces, sin saber exactamente cómo lo iba a lograr, soñaba con estar arriba de un cuadrilátero, aunque no imaginaba que cumpliría su sueño como réferi profesional del deporte de las orejas de coliflor.

Nacida en Bocoyna, Chihuahua, hace casi 29 años, pero juarense por adopción desde muy pequeña, Alejandra se convirtió en septiembre del año pasado en la segunda réferi profesional chihuahuense y apenas la tercera a nivel nacional.

“La primera mujer que fue aquí en el estado es mi compañera Heidi, ella fue la primerita, fuimos compañeras en el amateur”, comentó Alejandra.

“Yo desde niña siempre he visto el box. Yo veía a mis tíos que se juntaban para ver el box, mi papá también, entonces ahí fue poco a poco que me fui involucrando. Ya en un futuro, yo decía, quiero estar allá arriba del ring, no sé cómo le voy a hacer, pero pues gracias a Dios que se logró”.

Egresada de la Licenciatura en Educación Física por la Universidad Autónoma de Chihuahua, campus Ciudad Juárez, De la Barca Núñez no desaprovechó el momento cuando el Instituto Municipal del Deporte convocó a un curso para formar jueces árbitro de boxeo amateur.

Aunque nunca entrenó este deporte, hubo un tiempo en que ella sola llevaba a cabo algunas rutinas que veía en videos de las redes sociales.

“Yo quería estar en un gimnasio, pero estaba estudiando, entonces como que mis horarios no me permitían boxear”.

Alejandra recuerda que cuando la invitaron a subir al ring por primera vez todavía duró cerca de un año para aceptar, pues todavía no se sentía al cien por ciento preparada para hacerlo.

“Es una gran responsabilidad porque son dos vidas que debes de cuidar en el ring, no debes distraerte para nada, entonces pues ha sido un trabajo muy disciplinario, más que nada”.

–¿Cómo se dio tu salto al boxeo profesional?

“Vieron mi trabajo, se fijaron en la Federación en mi trabajo. Ellos me hablaron que si quería participar y pues claro que acepté la oportunidad, porque yo decía cuando cumpla yo 10 años en esto del box pues a lo mejor, si se da la oportunidad, si no pues lo voy a buscar y gracias a Dios se dio la oportunidad y aproveché, acepté”.

Fue el 1 de septiembre que Alejandra hizo su debut como réferi profesional de boxeo y como mudo testigo quedó el Gimnasio Municipal Josué ‘Neri’ Santos.

“No me acuerdo el nombre de los boxeadores, pero fue el 1 de septiembre en el ‘Neri’ Santos; iba a pelear ‘Mickey’ Román, entonces a mí me tocó una de las primeras peleas. Me tocaron, si no me equivoco, tres peleas”.

–¿Cuál es tu meta como réferi?

“Como réferi en el terreno profesional irme a las grandes ligas, literal, me gustaría representar a México, y más que nada por ser mujer, en peleas mundiales. Sí me gustaría salir de México, poder viajar al extranjero, pero ya Dios dirá los tiempos de Él”.

Alejandra dice sentirse más comprometida con ella misma en este deporte porque es un sueño que siempre quiso realizar y que cumple poco a poco.

“Me siento muy contenta, obviamente existen los nervios, existe ese miedo de que te puedes equivocar, pero todo con la fe de Dios y va a salir bien, pero tienes que ser muy constante, sí tienes que ser muy disciplinado en este deporte”.

Conózcala

Nombre: Alejandra de la Barca Núñez

Fecha de nac.: 6 de abril de 1995

Lugar de nac.: Bocoyna, Chih.

Edad: 28 años

Estatura: 1.65 m

Peso: 50 kg