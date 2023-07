Sueña Jaime Lozano con permanecer al frente de Selección

Ciudad de México.- Jaime Lozano está a 90 minutos y un poco más de lograr su primer título con la Selección Mexicana, en la que sueña con permanecer durante mucho tiempo más.

En la previa de la Final de la Copa Oro ante Panamá, el actual técnico interino reveló que espera continuar al frente del Tri en un proceso a largo plazo.

"Aquí si toca que sea el último voy a querer regresar sí o sí, es lo más bonito que te puede pasar como entrenador. Si soy candidato, qué maravilla, pero no estoy pensando en dirigir un Mundial, más allá si es el que más me emociona, porque es en casa. Sólo estoy pensando en el partido de mañana, mi contrato acaba porque vine sólo por la Copa Oro", dijo Jimmy en conferencia de prensa.

"Yo se los comenté, a mí me invitan para hacerme cargo de una Copa Oro. Si ellos deciden que yo siga pues es mi sueño, lo que más quiero. No me veo en un lugar mejor que estar en la Selección Nacional. Qué padre que con tus actuaciones la gente que decide te ponga los ojos y te vea como una opción para poder continuar con el equipo", agregó.

Ahora mismo Lozano parte como uno de los principales candidatos para quedarse con el puesto fijo de entrenador nacional, tras llegar como emergente ante la mala gestión de Diego Cocca y conseguir subir el nivel del tricolor en la actual Copa Oro.

"Me hace falta firmar otro contrato, si ya todos están de acuerdo. Esto me ha tocado verlo desde otro lado, cuando todo va bien y las expectativas son altas, luego un revés y empiezan las dudas. Es importante respetar y elegir bien los procesos. No sé si es así", confesó el estratega acerca de su continuidad en el banquillo de la Selección.

"He recibido cariño desde que llegué a la Selección, la afición siempre apoyando, y le dije a los jugadores que lo mejor es respaldar dentro de la cancha. La Copa la quiero levantar, porque sería darle la vuelta en este verano con esta selección", agregó.

Para culminar su tarea y establecer aún más su nombre como opción número uno para dirigir al Tri rumbo al Mundial del 2026, Lozano deberá vencer a Panamá este domingo en Los Ángeles y darle a México su noveno título de Copa Oro.