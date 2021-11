Suecia espera a voleibolista juarense

La juarense Mónica Moreno viaja hoy rumbo a Suecia para enrolarse en el equipo Lindesberg Volley de la Liga Profesional de Voleibol de ese país y empezar así su segunda aventura en Europa, después de haber jugado en la temporada 2019-2020 con el Aguere Ciudad Laguna de la Superliga 2 de España.

El Lindesberg Volley tiene como sede el Condado de Örebro, en el país nórdico. A lo largo de su historia ha logrado mantenerse entre los mejores equipos de la competencia y ya obtuvo el campeonato en el 2012 y el subcampeonato en 2013.

“Me siento muy emocionada, esta oportunidad llegó en el momento indicado”, dijo Mónica vía telefónica desde Monterrey. “El año pasado también recibí algunas ofertas, pero no se concretaron por presupuesto o diversos motivos”.

El camino de la atleta juarense en el voleibol empezó de una manera algo circunstancial, cuando Mónica tenía 16 años y estudiaba en el CBTIS 114 de esta ciudad.

“Fue un poco gracioso, el entrenador Aarón Cruz entró a la cafetería, me vio de pie, preguntó mi edad y me rogó bastante para que entrara al equipo porque no era común ver a esa edad a una chica de 1.83 metros. Empecé a los 16 años, pero no lo vi como una desventaja, pues las demás compañeras ya tenían seis o siete años jugando voly”.

Mónica considera que fue muy oportuno haber coincidido en ese momento con el entrenador Aarón Cruz, ya que después empezó a entrenar con Eleazar Cruz en las Indias de la UACJ y cuando tenía 18 años le ofrecen una beca para estudiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual aceptó sin pensarlo dos veces porque vio una buena oportunidad de crecimiento.

-¿Qué nos puedes decir de tu nuevo equipo y de la liga?

“Va a ser una experiencia supernueva para mí. He estado en Francia, Argelia, África, España, pero Suecia es un voleibol muy rápido, potente, voy a aventurarme a otro nivel de juego, es un reto bastante fuerte, lo tomo de la mejor manera y con muchas agallas”.

La meta a corto plazo de Mónica es adaptarse al país, por la alimentación, la altura, así como hacer una buena relación con las jugadoras y el staff. A mediano plazo salir adelante de esta temporada y seguir escalando en su carrera deportiva. Y a largo plazo, poder hacer algo por los deportistas de México, por eso ella no deja de prepararse también en el ámbito académico.

-¿Qué diferencia hay de aquella Mónica que a los 18 años salió de Juárez, con la Mónica que hoy viaja a Suecia?

“Experiencia, un poco más de madurez porque hoy hace lo que le gusta, pero extraña los tacos y las reuniones con amigos y familiares. Admiras paisajes de otros países y otro tipo de folclor, pero extrañas ese toque mexicano”.

Finalmente, la voleibolista juarense agradeció el apoyo que siempre ha tenido de su familia, especialmente de su mamá.

“El motor de mi corazón es mi mamá, ella está bastante emocionada. Hace poco estuve en Juárez y me pude despedir porque voy a regresar a México hasta abril del otro año, así es que de parte de ella y mi familia un apoyo al cien por ciento”.

Conózcala

Nombre: Mónica Moreno

Disciplina: Voleibol

Posición: Central

Fecha de nac.: 27 de abril de 1995

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 26 años

Estatura: 1.90 m

Peso: 81 kg

El equipo

Nombre Lindesberg Volley

Fundación: 1971

Sede: Lindesberg Arena

Sitio web: www.lindesbergvolley.es

Redes sociales: LindesbergVolley