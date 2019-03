Sube Mikey García divisiones

Ciudad de México.- El peso ‘chico’ Mikey García sube dos divisiones para enfrentar esta noche al peso ‘grande’ Errol Spence Jr.

Será un duelo de invictos que promete emociones en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

García (39-0, 30 KOs), con 31 años y campeón ligero del CMB, se mide contra Spence (24-0, 21 KOs), dos años menor y monarca welter de la FIB.

“Quiero que la gente me recuerde por algo grande, como se acuerdan de los legendarios como Ali, Chávez, De la Hoya, y otros, por eso tomamos este reto”, comentó Mikey, quien ha sido cuatro veces campeón del mundo el distintas divisiones (pluma, superpluma, ligero y superligero).

“Soy (Errol) mejor que él (Mikey), mucho mejor, y no por el peso o la altura (le lleva 9 centímetros al rival), sino por el boxeo, y acabaré con él”, comentó Errol, quien ha ganado el 88 por ciento de sus combates por la vía del nocaut.

La llave del triunfo para García será boxear al rival, tratar de evitar el choque, mientras que Spence deberá arrinconar a Mikey para llevarse el triunfo.

Los dos púgiles son de élite, y el ganador podría reclamar sin problemas el trono como mejor púgil libra por libra del planeta.

Los que no creen en la calidad de Mikey son los casinos, pues los momios colocan a Spence como amplio favorito, 4 a 1.

Para este combate sólo estará en juego el cetro welter de la FIB, que está en poder de Errol, ya que no se disputará el cetro diamante del CMB.



‘Pantera’ en forma

Era la gran incógnita a develar ayer en la ceremonia de pesaje.

Descubrir si Luis Nery, el ‘Pantera’ iba a dar el peso o no, y al final, el mexicano noqueó a la báscula.

El púgil dio lo estipulado en el contrato, las 118 libras, y así el tijuanense demostró que quiere recuperar la cima, pues a pesar de estar invicto en el profesional en marzo del año pasado dejó la corona gallo del CMB al exceder el peso pactado en Japón, antes de su combate ante Shinsuke Yamanaka

El ‘Pantera’ enfrentará esta noche al boricua McJoe Arroyo, agarrón que le otorgaría chance de disputar otra vez la corona del mundo si sale con el brazo en alto.