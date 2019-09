Sube como la espuma

Con el objetivo cumplido de sumar puntos en el ranking estadounidense, luego de ganar el Abierto de Phoenix, el artemarcialista fronterizo Luis Salazar también se proclamó campeón de la Texas Cup en Lewisville, Texas el pasado 8 de septiembre y está muy cerca de apoderarse del primer lugar en la clasificación.

En un torneo en el que solamente disputó un combate, el atleta de 15 años no tuvo problemas para apoderarse de los 100 puntos que el torneo otorgó al derrotar a un contrincante originario de Texas con un resultado final de 25-3.

“Este torneo estuvo más sencillo que el de Phoenix, el combate estuvo muy sencillito. Pero aquí se ve reflejado el trabajo que estamos haciendo”, comentó el deportista paseño.

La importancia de obtener el primer lugar en el ranking para Luis reside en que obtendría el boleto para participar en el Mundial de Taekwondo, en octubre del año próximo.

Salazar Márquez arrancó el 2019 en la posición 12 en el ranking nacional de Estados Unidos y ahora se encuentra en el segundo peldaño, solamente a 70 puntos del primer puesto. Por lo tanto, el taekwondoín podría terminar el año en la cima.

“No siento gran diferencia (del comienzo del año a ahora), siempre he sido constante. Lo que pasa es que los que están arriba de mí hay uno que otro que no es muy bueno, pero aunque pierdan les dan puntos”, comentó.

En puerta Luis Gabriel tiene dos competencias vitales para escalar al primer lugar, la Presidents Cup el 12 de octubre en Las Vegas, Nevada y, el Grand Slam del 1 al 4 de noviembre, en Colorado Springs, Colorado.

El atleta fronterizo de 1.70 metros espera que el nivel de competencia incremente en comparación con los últimas dos justas que disputó y confía en subir a lo más alto del podio en ambos torneos para cerrar el año de la mejor manera. “Yo creo que habrá más nivel en la Presidents Cup que en el Grand Slam; sin embargo es más importante el Grand Slam, pero siento que en Estados Unidos no hay nadie que me pueda ganar en mi categoría”, externó.