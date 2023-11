Subcampeón de América

El lanzador chihuahuense Uziel Muñoz no defraudó y logró subir al podio en los Juegos Panamericanos 2023 al terminar en segundo lugar en la prueba de impulso de bala que se desarrolló ayer viernes en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Chile.

“Me siento bien, para eso trabajamos, sabía que estaba difícil porque tenía buenos tiradores enfrente, pero trabajamos bien la competencia como hace cuatro años y se dieron los resultados”, dijo Muñoz para Associated Press después de su participación.

El atleta originario de Nuevo Casas Grandes registró una marca de 21.15 metros en la competencia de ayer para levantar el metal plateado. El primer lugar se lo quedó el brasileño Darlan Romani con un lanzamiento de 21.36 metros, mientras que el bronce se lo adjudicó el estadounidense Jordan Geist con 20.53 metros.

“Fue una buena batalla con el brasileño, él tiene mucho nivel, pero le dimos pelea. Me habría gustado tener un par de lanzamientos más para probarnos”, agregó el mexicano de 28 años, quien fue 15to en el Mundial de Budapest.

Fue el tercer mejor lanzamiento de la temporada para el chihuahuense, pues en mayo rompió su propio récord en el Grand Prix de Los Angeles al registrar 21.88 metros; el segundo mejor lanzamiento lo hizo el 20 de mayo en el Throws Festival de Tuczon, Arizona al conseguir una marca de 21.31.

Muñoz también superó lo que consiguió en su última participación en Juegos Panamericanos. En Lima 2019 se quedó con el bronce al registrar 20.56 metros.

La mala noticia para Uziel es que dejó escapar la oportunidad de clasificarse a sus primeros Juegos Olímpicos, pues solamente el primer lugar obtenía el boleto. La otra vía para clasificarse es superar la marca olímpica, que ahora es de 21.50 metros, distancia que incluso ya logró superar, como lo hizo en el Grand Prix de Los Angeles.

“Estoy a 35 centímetros de lo que me piden para estar en los Olímpicos, pero la plata y el lanzamiento de hoy me dan puntos que me sirven en el ranking”, agregó el chihuahuense.

Ahora Muñoz intentará buscar el pase a los Juegos Olímpicos durante el primer semestre del próximo año, en busca de superar la marca de los 20.50 que le otorgue un boleto para asistir a París 2024.

“Es una promesa que tengo en pie y dimos un paso más. Estoy seguro que mi hermano está allá arriba brincando de alegría”, dijo Muñoz sobre la promesa de competir en Juegos Olímpicos que le hizo a su hermano menor, quien falleció en 2016.

En la prueba de salto de altura, el chihuahuense Érick Portillo finalizó en el octavo sitio, con registro de 2.18 metros. El cuauhtemense había logrado todos sus saltos sin fallas hasta que intentó los 2.21 metros, los cuales no pudo superar.

En los 10 mil metros, el chihuahuense Marcelo Laguera finalizó en el sexto lugar, con marca de 29:29.48 minutos. El ganador fue el estadounidense Isaí Rodríguez, con 28:17.48 minutos, seguido de Samuel Chelanga, también de Estados Unidos y Alberto González, de Guatemala.

Conózcalo

Uziel Aarón Muñoz Galarza

Edad: 28 años

Fecha de nac: 8 de septiembre de 1995

Lugar de nac: Nuevo Casas Grandes, Chihuahua

Estatura: 1.85 m

Peso: 121 kg

Disciplina: Atletismo/Impulso de bala

Resultados

JUEGOS PANAMERICANOS 2023

Impulso de bala - Final varonil

NOMBRE PAÍS MARCA

1. Darlan Romani BRA 21.36m

2. Uziel Muñoz MEX 21.15m

3. Jordan Geist USA 20.53m

Tome nota

Temporada 2023 de Muñoz

FECHA COMPETENCIA MARCA

6 de febrero Copa Nuevo León 20.03m

15 de abril Mt. SAC Relays 20.86m

29 de abril Encuentro Selectivo FMAA 20.90m

20 de mayo USATF Throws Festival 21.31m

27 de mayo USATF Los Angeles Grand Prix 21.88m

3 de julio Juegos Centroamericanos y del Caribe 20.81m

22 de julio Campeonato Nacional de Atletismo 20.55m

19 de agosto Campeonato Mundial de Atletismo 20.62m

3 de noviembre Juegos Panamericanos 21.15m

Medallas de chihuahuenses:

Tamara Vega Oro Pentatlón Moderno relevo mixto

R. Montoya y J. Mar Oro Raquetbol dobles

Uziel Muñoz Plata Impulso de bala

Andrés Olivas Bronce Marcha 20 km

Karen Paola Rivera Bronce Voleibol de sala

Melissa Rodríguez Bronce Relevo combinado 4x100 m

Miriam Guevara Bronce Relevo combinado 4x100 m

Rodrigo Montoya Bronce Raquetbol singles

R. Montoya y J. Mar Bronce Raquetbol por equipos

Hoy:

10:00 horas Bryan González Futbol por medalla de bronce