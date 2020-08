Subastarán el Mercedes Benz de Michael Jordan

El súper elegante Mercedes Benz S600 Lorinser de Michael Jordan, propiedad de la superestrella del baloncesto a mediados de los 90, acaba de llegar a la subasta y se espera que recaude 100 mil dólares.

Jordan vendió el Mercedes Benz hace años, pero el automóvil fue adquirido recientemente por el Beverly Hills Car Club, que decidió venderlo, según informó TMZ.

El S600 acaba de aparecer en eBay y la oferta inicial es de sólo 23 dólares, en honor al número dorsal que usaba Michael en los Chicago Bulls.

BHCC espera que la subasta genere alrededor de 100 mil dólares.

El automóvil tiene 157 mil millas y no tiene toda tecnología de un Mercedes actual, pero era propiedad de Jordan. Y el valor de los artículos de Michael se ha disparado desde la emisión de la serie documental de ESPN, "The Last Dance". El S600 azul marino metálico hizo un cameo en el programa con Michael al volante.