Straight Up G gana en el Mine That Bird Derby

Straight Up G dio un gran paso en su campaña de tresañero al conseguir una impresionante victoria de punta a punta en la edición número 21 del Mine That Bird Derby, con bolsa de 100 mil dólares, que se corrió este domingo en el hipódromo de Sunland Park.

Propiedad y criado por Jungle Racing LLC de la personalidad de radio aclamada a nivel nacional, Jim Rome, Straight Up G tomó el mando del Mine That Bird Derby desde el principio, obteniendo una ventaja considerable sobre el resto del campo en la recta final, corriendo la primera media milla en 46.88 segundos. Straight Up G lideró buena parte de la competencia por casi tres cuerpos bajo el jockey Ricardo González.

El hijo de Straight Fire, criado en California, bajó un poco la velocidad en las últimas yardas y ganó por tres cuartos de cuerpo frente a un Bye Bye Bobby que se acercaba rápidamente.

Entrenado por Richard Baltas, Straight Up G corrió una y 1/16 de milla en 1:42.92, y logró así su tercera victoria en cinco aperturas en su carrera.

Straight Up G ha ganado dos stakes en su carrera, uno de ellos el King Glorious Stakes el pasado 12 de diciembre en Los Alamitos. Más recientemente, Straight Up G quedó en segundo lugar en el California Cup Derby en Santa Anita Park el 15 de enero.

La victoria suma 60 mil dólares a los fondos de Straight Up G, que ahora tiene ganancias de por vida de más de 203 mil dólares.

El Mine That Bird Derby sirve como la última carrera de preparación para el Sunland Derby, Grado 3 con bolsa de 500 md, que se llevará a cabo el domingo 27 de marzo y puede servir como la próxima salida para Straight Up G, según Baltas.

Bye Bye Bobby, montado por Roimes Chirinos para el entrenador Todd Fincher, terminó bien para ser segundo, completando una exacta de 2 dólares que devolvió 22. Bye Bye Bobby estaba sólo una cabeza por delante del tercer lugar, Classic Moment, mientras que Fowler Blue completó los cuatro primeros caballos que cruzaron la meta.

También este domingo, Jet Set Warrior superó a Massive Roar y obtuvo su primer triunfo en un stake al ganar la edición 19 del Red Hedeman Mile, con bolsa de 100 mil dólares.