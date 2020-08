Souley Boum, garantía en tiros libres para Mineros

Cortesía de UTEP Athletics

Donde pone el ojo… ¡pone la bola!, así aplicaría el refrán para Souley Boum del equipo de basquetbol de los Mineros de UTEP, que, en el 2019, su primer año con los paseños, llamó la atención por ser tan certero en los tiros desde la línea de castigo con casi un 90 por ciento de efectividad.

Boum ha demostrado habilidad desde la media y larga distancia, pero fueron sus tiros libres los que realmente impresionaron durante su primera temporada con el uniforme de UTEP.

El jugador de 21 años viene de una campaña como sophomore en la que encestó 87.8 por ciento desde la línea de foul. Esa marca es la mejor en la historia del programa por un sophomore de UTEP, al tiempo que es la segunda mejor lugar en la historia de la escuela. También ocupó el puesto número uno en la Conference USA y 21 a nivel nacional en tiros libres.

Boum mostró una gran confianza disparando desde la línea, ya que tuvo algunas grandes actuaciones en con sus tiros desde esa distancia. Por ejemplo, disparó un perfecto 14 de 14 contra Southern Miss al comienzo de los juegos de conferencia, acertó 9 de 10 en UTSA, 11 de 12 en Rice el 23 de enero y volvió a vencer a los Búhos con 10 de 11 el 7 de marzo.

“Realmente no es nada para mí. Trabajo en ellos todos los días, trabajo duro y se espera que los haga. Son libres, dinero libre”, declaró Boum al sitio oficial de UTEP Athletics.

De hecho, Boum comenzó la temporada 2019 con precisión en sus primeros 24 intentos de tiros libres.

El guardia de 1.91 m, 6’3 de estatura, también ha demostrado que puede lanzar el balón desde la larga distancia. Aunque tuvo problemas para disparar al principio de la temporada, Boum terminó los últimos 13 juegos con una efectividad de más del 34 por ciento desde más allá del arco.

Boum no se excusa en el hecho de que la línea de tres puntos se movió hacia atrás antes de la temporada, y fue honesto en su respuesta al respecto.

“Creo que me afectó un poco, para ser honesto, pero me tomó un tiempo acostumbrarme. Además, no había jugado en un escenario de juego real en aproximadamente un año, y estaba entrando en un nuevo sistema, nuevo entrenador y nuevos compañeros de equipo”, dijo Boum.

Boum, después de poder jugar durante un año al ser transferido desde San Francisco, ayudó a UTEP a cosechar 17 victorias, la mayor cantidad en cuatro temporadas. Los Mineros también avanzaron al Torneo de la C-USA por primera vez en dos años, mientras que él fue un cazador de Búhos en tres enfrentamientos clave contra Rice.

Los 27 puntos de Boum en Rice, la mayor cifra en su carrera colegial, llevaron a los Mineros a su primera victoria como visitantes en casi dos años el 23 de enero, mientras que sus 16 puntos, siete asistencias y seis rebotes ayudaron a que los picapiedra se recuperaran de una desventaja de 19 puntos para derrotar a Rice, con lo que comenzó una racha ganadora de cuatro juegos el 22 de febrero. Boum siguió con 25 puntos en Rice el 7 de marzo, lo que le aseguró a los paseños un lugar en el torneo de conferencia.

Los Mineros regresaron a El Paso a principios de agosto y han estado sobre la duela durante las últimas semanas.