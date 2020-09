Sorprendido por el nivel: Eder Borelli

Cortesía El Paso Locomotive

Eder Borelli, exjugador de los Bravos del FC Juárez, dijo estar gratamente sorprendido por el nivel de futbol que encontró en la United Soccer League, luego de que el miércoles por la noche hizo su debut con El Paso Locomotive en el triunfo sobre Colorado Springs 2-1. Borelli vio acción durante 75 minutos.

“La verdad es que estoy sorprendido por el nivel que me encontré en esta liga, por el nivel técnico, por el nivel físico tanto de mis compañeros como de los rivales, lo venía viendo desde afuera, tenía tres meses entrenando con el equipo y todavía no había podido debutar, pero hoy que debuté también confirmo y me sigue sorprendiendo el nivel que hay en esta liga”, declaró el lateral izquierdo.

El jugador oriundo de Monterrey, dijo que por la experiencia que posee en el futbol mexicano, muchos le han preguntado sobre el nivel de la USL y siempre les responde lo mismo, que se siente gratamente sorprendido y contento del nivel que hay en esta liga.

Borelli tuvo el miércoles por la noche su primer partido con la camiseta de los ‘Locos’ y lo hizo como titular, luego de prácticamente medio año de no tener actividad.

“Muy feliz, es algo para lo que entrenábamos, teníamos mucho tiempo sin jugar, desde que venimos de Bravos antes de toda la pandemia son seis, siete meses que es muchísimo tiempo, entonces creo, y apoyo la decisión del cuerpo técnico, de llevarnos de a poquito por el bien del equipo, a parte el equipo viene en un performance muy alto, entonces siempre que se viene tan bien a veces es mejor dejar y no cambiar.

“Siempre vamos a estar trabajando y apoyando al compañero. Es un grupo muy lindo, muy bueno en donde todos le desean el bien al compañero y eso es muy importante dentro de un grupo de futbol.”

El lateral de la máquina fronteriza dijo que todos los jugadores se encuentran muy contentos por el accionar del equipo, pero recordó que todos ellos conforman un grupo de mucha experiencia y saben que tienen que ir partido a partido porque hasta ahora no les da nada el estar en el lugar que ocupan, así es que los cuatro partidos restantes necesitan ganarlos para cerrar en primer lugar de su sector y recibir en casa los playoffs.

“Por mi experiencia y por lo que hemos vivido en Juárez siempre es muy importante recibir en playoffs, te evita muchos viajes, estás con tu gente, entonces creo que es algo que el equipo va a buscar. Necesitamos estar muy concentrados y muy metidos estos partidos para terminar ahí y que los playoffs puedan ser acá en casa.”