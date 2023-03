Sorprende Wild On Ice y se lleva el Sunland Derby

Ciudad Juárez.- Favorito 35-1, Wild On Ice sorprendió este domingo al ganar la edición número 18 del Sunland Derby, GIII con bolsa de 600 mil dólares, que se corrió en el hipódromo de Sunland Park.

Hijo de Tapizar, Wild On Ice es el segundo triunfo más sorpresivo en la historia del Sunland Derby.

El segundo lugar fue para Low Expectations, seguido por Henry Q, How Did He Do That y One in Vermillion.

El Sunland Derby otorgó 50-20-15-10-5 puntos de calificación para el Derby de Kentucky a los cinco primeros finalistas respectivamente, por lo que la victoria llegó con un lugar automático para correr por las rosas el 6 de mayo en Churchill Downs, siempre y cuando el ganador sea nominado.

Wild On Ice llevó en la monta el veterano jockey de 60 años de edad, Ken Tohill para el entrenador Joel Marr.