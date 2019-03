Sorprende Bottas

Melbourne, Australia.- Valtteri Bottas no pudo explicar cómo pasó de ser el leal lugarteniente de Lewis Hamilton y no ganar ninguna carrera el curso pasado, a encabezar ayer el doblete de Mercedes y subir al primer puesto del cajón en Australia en el arranque de la temporada de Fórmula Uno.

Mucha introspección durante el descanso invernal, algunas pruebas de rally y unas cuantas sesiones de bebida ayudaron a cambiar el enfoque de Bottas de cara a la competición en 2019, con un resultado inmediato.

El piloto finlandés de 29 años salió desde la segunda posición de la grilla de largada, pero batió a su compañero y cinco veces campeón del mundo Hamilton, en la primera curva y se mantuvo al frente durante el resto de la prueba para cruzar la meta con una ventaja de 20.886 segundos sobre el británico. Fue su cuarta victoria en un gran premio, y la primera desde 2017.

Bottas también obtuvo el punto de bonificación a la vuelta más rápida, que se reinstauró tras seis décadas, para sumar 26 puntos para el campeonato.

“Esa fue, definitivamente, mi mejor carrera. Me sentí muy bien”, dijo Bottas, que completó las 58 vueltas al circuito de Melbourne en 1 hora, 25 minutos, 27.325 segundos. “Lo disfruté de verdad”.

Hasta ahora, Albert Park era uno de los trazados menos queridos por Bottas –el año pasado salió 10mo y su mejor puesto había sido un tercero en 2017– pero ahora está entre sus favoritos.

La vuelta rápida fue la guinda del pastel y un riesgo calculado con neumáticos viejos: “Definitivamente, es una regla nueva para este año. Tenía un ritmo muy fuerte y quería ir a por ello al final”.

Max Verstappen se acercó a Hamilton al final de la prueba, pero el piloto de Red Bull tuvo que conformarse con el tercer escalón del podio.

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez cruzó la meta con su Force India en 13ra posición.