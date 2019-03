Sorprende Auburn

Kansas City, Missouri.- Auburn insistió todo el tiempo que no cambiaría su estilo de juego al ir contra el más acelerado equipo de North Carolina.

Pero resulta que los campeones del Torneo de la SEC también pueden correr un poco.

Auburn consiguió su segundo viaje a la Élite de los Ocho al amasar una victoria de 97-80 sobre el primer sembrado en la Región del Medio Oeste anoche. Los certeros Tigers se sobrepusieron a un déficit con una formidable actuación en la segunda mitad para regresar a la final del regional por primera vez en 33 años.

North Carolina fue el primer sembrado eliminado del Torneo de la NCAA de este año. Auburn empató su marca de 1989-99 por la mayor cantidad de victorias en una temporada.

La bandada de atletas de los Tar Heels no pudieron hacer nada para frenar a Auburn, equipo que consiguió 20 puntos y 11 rebotes de parte de Chuma Okeke antes de que abandonara la cancha con una terrible lesión en la rodilla a finales del partido. El alero de gran tamaño ciertamente no lo hizo solo, ya que los Tigers contaron con seis jugadores cuyos puntajes alcanzaron los dos dígitos, y encestaron 17 de 37 intentos en disparos de tres en una virtuosa actuación.

Malik Dunbar terminó con 13 puntos, Bryce Brown y Danjel Purifoy anotaron cada uno 12, y Jared Harper anotó nueve, mientras que amasaba 11 asistencias en el más reciente desmantelamiento de uno de los equipos de más alta alcurnia en el basquetbol colegial.

Fue Kansas la semana pasada. Luego fue North Carolina el viernes por la noche.

Quizás siga Kentucky –los Wildcats con el segundo sembrado se enfrentan a Houston en el segundo partido en Kansas City por el derecho de enfrentarse al más candente equipo en el Torneo de la NCAA.

Coby White y Cameron Johnson obtuvieron 15 puntos cada uno para North Carolina, equipo que había ganado 10 de sus últimos 11 partidos, perdiendo únicamente ante Duke en las semifinales del Torneo de la ACC.

Auburn-Carolina fue el encontronazo que todos esperaban desde el comienzo, la única diferencia fue que los Tar Heels prefirieron acercarse más al aro mientras que los Tigers continuaban encestando esos tiros de tres puntos.



Michigan State 80, LSU 63

Washington.- A pesar de toda la experiencia de los jugadores veteranos de Michigan State, fueron los novatos los que lograron que pueda participar en la Élite de los Ocho.

Aaron Henry anotó 20 puntos, que son la mejor actuación de su carrera y su compañero Gabe Brown aportó 15 para que los Espartanos, que son el segundo sembrado, derrotaran a LSU, el tercer sembrado, por marcador de 80-63 para avanzar a la final de la Región Este del Torneo de la NCAA.

El poderoso equipo del entrenador Tom Izzo está a una victoria de su primera aparición en el Final Four desde el 2015.

Michigan State luchó contra LSU con los tableros y superó en rebotes a los Tigres por 34-20.

Al medio tiempo, Michigan State tenía tantos rebotes ofensivos como el total de tableros de LSU, en momentos pareció que jugaban 5 contra 4 cuando el balón salía del aro.

Aunque no rebotó mucho fuera del aro para los Espartanos al principio del partido, tomando ventaja de una defensa de LSU que no les permitió contestar tiros de 3 puntos.