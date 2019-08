Sonríe Ajax con Supercopa

Ciudad de México.- Ajax se quedó con la Supercopa de Holanda al dar cuenta 2-0 del PSV Eindhoven.

El encuentro en la Johan Cruyff Arena no ofreció un duelo entre mexicanos, pues mientras Hirving Lozano y Erick Gutiérrez ingresaron de cambio por los Granjeros, Edson Álvarez estuvo en la tribuna viendo el partido.

Apenas transcurrieron 35 segundos cuando Ajax se fue al frente con gol de Kasper Dolberg.

El golpe de vestidor fue contundente para el PSV, que ya no pudo dar revés a un equipo que por lo visto no extraña a Frenkie de Jong ni a Matthijs de Ligt, estrellas que se fueron al Barcelona y Juventus respectivamente.

Para el segundo tiempo Gutiérrez ingresó como variante pero no hizo gran diferencia y para el 53’ el Ajax duplicó su ventaja con tanto de Daley Blind, gol que tuvo que ser revisado por el VAR.

Al 59’ fue el turno de Lozano de ir a la cancha y a pesar de tener poco nivel de juego le dio a su equipo la primera opción de gol con un tiro que se fue por encima del arco.