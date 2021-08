Son Vela y 'Chicharito' las estrellas de la MLS

Ciudad de México— Carlos Vela y Javier Hernández comandan a los futbolistas de México que participan en la Major League Soccer y se roban los corazones no sólo de los aficionados mexicanos, sino también del público norteamericano.

Alfonso Mondelo, director deportivo de la MLS, aseguró que fans de la MLS han reconocido la calidad de Vela, "Chicharito", entre otros mexicanos, que brillan en el campeonato.

"Los dos lo están haciendo muy bien, ojalá que las lesiones los respeten para poder ver su máximo nivel, la comunidad mexicana los apoya pero no sólo la comunidad mexicana. Todos los amantes del futbol queremos ver, disfrutamos de ese tipo de jugadores que traen cosas que tienen un talento innato y que pueden elevar el nivel del campeonato", explicó Mondelo a CANCHA.

El directivo de la MLS recordó el caso de futbolistas como el paraguayo Miguel Almirón, quien estuvo en el Atlanta United, o el venezolano Josef Martínez, que se ganaron el cariño del público de la MLS.

"El fanático norteamericano disfruta y respeta el talento, entonces cuando llega un jugador que puede no ser tan conocido en el país, como puede ser el caso del paraguayo Almirón, al poco tiempo de mostrar sus cualidades, él o Josef Martínez, se convirtieron en ídolos.

"Lo mismo pasa con Vela y con 'Chicharito', la gente que los conocía, sabían qué podían dar; pero para los demás, una vez que van a los estadios, que ven los partidos y ven lo que tienen que dar estos jugadores, se convierten en fanáticos", apuntó.

Alista Guzmán la leña

Víctor Guzmán, defensa de Xolos, reconoce la trayectoria de Carlos Vela y Javier Hernández, pero en entrevista para el programa CANCHA MX aseguró que no les teme si se trata de marcarlos.

El ganador del Balón de Oro al novato del año de la última temporada será parte del equipo de la Liga MX que chocará con lo mejor de la MLS, en el Juego de las Estrellas, el próximo miércoles, en Los Ángeles.

"Son de Selección, sabemos la historia que tienen, jugadores que tienen una carrera impresionante y es eso, no achicarnos, por más que sean paisanos, no hay que poner flojo el pie y hay que meterle, que tenemos que ganar ese partido. En el club estamos contentos por ese nombramiento, me habían comentado que estaba nominado pero ya que me anuncian ganador, me puse muy contento", lanzó ayer Guzmán en CANCHA MX.

El zaguero que pasó por todas las categorías del Tijuana debutó en julio del año pasado pero hoy es titular indiscutible en los Xolos de Robert Dante Siboldi, que buscarán sorprender al América, el domingo en el Estadio Azteca.

"Es una buena oportunidad para Tijuana, jugar contra el América, que es de los clubes de más historia, que todo mundo ve y que va de líder, y así sacar nuestra primera victoria del torneo", apuntó.