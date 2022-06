Son superhéroes de carne y hueso, unos verdaderos ídolos y ejemplo a seguir de sus hijos.

Así viven los atletas chihuahuenses el festejo del Día del Padre con la emoción desbordada del deber cumplido y ese extra de responsabilidad que los compromete a guiarlos por la senda del triunfo en esta vida.

Algunos destacados deportistas tienen la dicha de ser padres y seguir activos, como es el caso del racquetbolista profesional Alex Landa y su pequeña princesa Elisa, de apenas dos añitos de edad.

“Ser papá deportista significa la mayor motivación de pisar una cancha y dar lo máximo, mi hija es mi motivación extra cuando mi cuerpo se siente cansado o frustrado, veo esa estrella que me sigue dando fuerzas para luchar y lograr mis objetivos para que un día ella se sienta orgullosa de mí”, dijo un emocionado Alex Landa, de 34 años de edad.

Actualmente, el chihuahuense se prepara para afrontar a fines de este mismo mes la cuarta edición de su torneo, que lleva su nombre, a escenificarse en esta ciudad; posteriormente, en julio tomará parte en sus primeros World Games a celebrarse en Birmingham, Alabama, y en agosto también, representando a Estados Unidos, buscará refrendar su campeonato mundial obtenido el pasado mes de diciembre en Guatemala cuando se desarrolle una nueva edición en San Luis Potosí.

De igual forma, goza este singular festejo el futbolista profesional chihuahuense que milita en Savage CUU y que en su temporada debut llegaron hasta las semifinales en la Major Arena Soccer League de los Estados Unidos, David “Gonzo” González, de 34 años de edad.

“Ser papá para mí es lo más grandioso que me ha pasado. Es una gran responsabilidad ser el padre de mis dos hijos hermosos, Mariano, de 7 años, y Marcelo, de 2 años, y a quienes me siguen, me apoyan me van a ver a los partidos y les fascina el futbol”.

Y agregó el goleador, quien ya firmó una segunda temporada con la escuadra salvaje para la MASL, que arranca en noviembre próximo: “son mi motivación, llegar a mi casa y escuchar a mis hijos gritarme ‘papá’ no tiene precio, le doy gracias a Dios por darme el privilegio de ser papá y ¡feliz Día del Padre!”.

Asimismo, hay padres de familia que no importando la edad, buscan la manera de segur vigentes en el deporte, participando a niveles masters y enseñando, como es el caso del arquero olímpico Andrés Anchondo, quien consolidó a su hijo Miguel Alonso a llegar a disputar como seleccionado nacional una Universiada Mundial en Nápoles, Italia.

“El legado continúa y ahora papá e hijo dedican todo su aprendizaje y vivencias, preparando y entrenando a las nuevas generaciones chihuahuenses del tiro con arco, lo que nos llena de orgullo y satisfacción poder hacerlo juntos”.

Los superpapás…

Nombre: Alejandro Landa

Edad: 34 años

Fecha de nac.: 20 de marzo 1988

Lugar de nac.: Chihuahua, Chih.

Residencia: Cd. Juárez/El Paso, TX.

Estatura: 1.73 m

Peso: 75 kg

Disciplina: Racquetbol

Modalidad: Singles y Dobles

Campeón Mundial Individual 2021

Seleccionado Nacional de los EEUU

Su hija: Elisa Landa, 2 añitos

Nombre: David González Cárdenas

Edad: 34 años

Fecha de nac.: 21 octubre 1987

Lugar de nac.: Chihuahua, Chih.

Peso: 73 kg

Estatura: 1.81 m

Disciplina: Fútbol Asociación y Rápido

Posición: Delantero goleador

Equipo: Savage CUU en la MASL 1

Sus hijos: Mariano González Carrillo, 7 años, y Marcelo González Carrillo, 2 añitos

Nombre: José Andrés Anchondo García

Edad: 59 años

Fecha de nac.: 10 noviembre 1962

Lugar de nac.: Parral, Chih.

Peso: 85 kg

Estatura: 1.86 m

Disciplina: Tiro con Arco

Asistió a los Juegos Olímpicos de Seúl 88, Barcelona 92 y Atlanta 96, y tiene como récord, las siete medallas de oro conseguidas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en México 1990.

Su hijo: Miguel Alonso Anchondo, 25 años.