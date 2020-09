¿Son sencillas las cosas para los nuevos entrenadores y mariscales?

Associated Press

Los equipos que tienen nuevos entrenadores o nuevos mariscales podrían limitar sus libros de jugadas al inicio de la temporada debido a que no han tenido una práctica valiosa durante la temporada baja debido al cierre por el coronavirus.

Si es así, no lo van a decir.

Hasta Tom Brady se ha dado cuenta que es desafiante aprender un nuevo sistema y él es el seis veces campeón del Super Bowl.

Aunque Brady no es el único. Baker Mayfield, Daniel Jones, Dwayne Haskins, Dak Prescott, Teddy Bridgewater, Phillip Rivers, Nick Foles, Tyrond Taylor, Cam Newton y Joe Burrow, seleccionado en primer lugar, también están aprendiendo nuevas ofensivas.

“Realmente no he tenido que hacer eso en 19 años, así que, a uno se le olvida. Es realmente difícil, al igual que todas las diferentes terminologías”, comentó Brady al inicio de su primer campamento de entrenamiento con los Bucaneros de Tampa Bay.

Brady y Bruce Arians, el entrenador de los Bucaneros, tuvieron pláticas al principio acerca de los conceptos para hacerlo sentir más cómodo.

“Lo más importante para él fue aprender qué hacemos, y aprender nuestro lenguaje”, dijo Arians. “Luego, él y yo nos sentamos a platicar un rato acerca de sus conceptos favoritos. Probablemente ya teníamos la mayoría en nuestra ofensiva, pero los llamamos de una manera diferente. Hasta ahora, hemos tenido una buena colaboración, aunque eso también sucedió anteriormente”.

En Cleveland, Mayfield está aprendiendo su tercera ofensiva en tres temporadas.

“Yo no diría que lo hemos simplificado”, comentó Kevin Stefanski, el entrenador de los Cafés, que tiene un año en ese puesto. “Hubo algunas cosas en la primavera que estamos intentando y que son nuevas respecto a lo que hemos hecho, lo estamos probando como en un laboratorio, por decirlo así. Yo diría que no hicimos eso en este año, pero yo no iría tan lejos diciendo que hemos simplificado las cosas”.

Mayfield está haciendo una evaluación más crucial en la práctica mientras se acerca el partido inaugural.

“Estamos en un momento en que tenemos que tratar de descifrar qué jugadas vamos a utilizar en la semana 1 y decir ‘Con esto nos sentimos cómodos y con cuáles no’”, comentó Mayfield. “En eso estamos en este momento, así que, definitivamente todo es más crucial”.

Joe Judge, el nuevo entrenador de los Gigantes, comentó que el coordinador ofensivo Jason Garrett ha introducido todas las facetas del libro de jugadas.

“En este momento no tenemos que salir cada día y utilizarlos en cada señalamiento de jugada y en cada situación de la jugada, debido a que muchas cosas no se usan semana a semana”, comentó Judge. “Aunque tenemos que usar todas las herramientas y también tenemos que considerar todas las situaciones, hay que tomar en cuenta todos los factores cuando estamos formando un plan de juego en cualquier partido, los entrenadores van a tener la habilidad de alejarse de lo que ellos quieren hacer porque nuestros jugadores han sido expuestos a todos los aspectos de lo que el libro de jugadas podría implicar”.

Al igual que Mayfield, Jones ha tenido que aprender una nueva ofensiva en cada una de sus dos primeras temporadas que ha pasado con Nueva York.

“He estado enfocado y tratando de escoger las jugadas y el sistema y la manera en que él quiere que se hagan las cosas”, comentó Jones refiriéndose a Garrett, el exentrenador de los Vaqueros de Dallas. “He disfrutado trabajar con él, sigo enfocado en los detalles de lo que él quiere y cómo quiere que se haga y estoy tratando de aprender de eso”.

Los Vaqueros tienen un nuevo entrenador, Mike McCarthy, sin embargo, el coordinador ofensivo Kellen Moore fue retenido en su puesto. McCarthy está apegándose a muchas de las cosas que Prescott hizo mejor y le está dando a Moore más tareas en el señalamiento de jugadas.

“La persona que ha tenido que aprender más he sido yo”, dijo McCarthy a principios de este mes.

Rivers se unió a un nuevo equipo después de pasar 16 temporadas con los Cargadores, pero está muy familiarizado con Indianapolis. Frank Reich, el entrenador de los Potros, y el coordinador ofensivo Nick Sirianni trabajaron anteriormente con Rivers en San Diego.

“Las técnicas y la manera como corremos las rutas es la misma que hemos usado desde el 2013”, comentó Rivers. “Ha sido muy útil el que yo conozca cómo se enseñan las rutas aquí, así que no estamos hablando de ningún lenguaje diferente”.

Foles, quien está luchando contra Mitchell Trubisky, para el puesto de titular en Chicago, jugó bajo la dirección de Matt Nagy, el entrenador de los Osos en Filadelfia en el 2012 y en Kansas City en el 2016. También trabajó con el nuevo coordinador ofensivo de los Osos, Bill Lazor, en Filadelfia en el 2013, y con John DeFilippo, el entrenador de mariscales de los Osos, en Filadelfia en el 2017 y el año pasado en Jacksonville.

“Lo más bonito es que existen muchas similitudes en la ofensiva respecto a mi ofensiva en Filadelfia”, comentó Foles. “Así que, me siento en casa, ya sea que se trate del juego terrestre o del aéreo, existen similitudes. Ha pasado un año desde que estuve en esa ofensiva, pero es agradable conocer los términos que se utilizan y tener la sensación de que entendemos por qué estamos haciendo eso”.

Haskins está aprendiendo su tercera ofensiva en tres temporadas, después del último año que pasó en Ohio State. Ron Rivera, el entrenador de Washington, trajo con él al exentrenador de mariscales de las Panteras, Scott Turner, para ser coordinador ofensivo.

“Los conceptos son los mismos que el libro de jugadas del 2019, las lecturas son las mismas, sólo dichas de manera diferente”, comentó Haskins acerca de la ofensiva.

Carolina es el único equipo que tiene nuevo mariscal y mariscal titular, Bridgewater.

“Yo creo que estamos completamente dispuestos a acelerar el avance en términos de lo que sabemos y en lo que somos buenos”, comentó Rhule. “El tiempo que pasamos en ese tipo de cosas es mucho menor que en los últimos cuatro o cinco meses. Creo que tenemos que ser inteligentes acerca de lo que hacemos y asegurarnos que vamos a hacer las cosas de la manera correcta”.