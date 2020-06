Son puro beisbol

Marco Tapia / El Diario

Prácticamente para todos los entrenadores de cualquier deporte es muy común que su relación con ciertos atletas llegue a un nivel de considerarlos casi como sus hijos, pero hay algunos que tienen el privilegio y la responsabilidad de guiar a sus propios hijos no solamente en el hogar, sino también dentro del terreno de juego.

Irving Ruiz Olivas es el manager del equipo de beisbol Villahermosa Cielito Lindo que compite en el campeonato regional de beisbol, y en el que uno de los jugadores es su hijo Irving Yirel Ruiz Corral.

“Ha sido un poco diferente ser manager de mi hijo, a él le exijo el doble que a los demás y debo ser ecuánime en las decisiones que tomo por el bien de él mismo. Muchas veces le doy el doble de carrilla que a los demás y sabe que tiene que llenarme el ojo dentro del campo”, comenta Ruiz Olivas.

Esa ecuanimidad de la que hablar el manager ya la tuvo que aplicar en alguna ocasión en que tuvo que cortar a Yirel de una selección porque ya no había cupo para él.

“Hay que saber diferenciar el rol de manager dentro del campo y el de papá afuera. Siempre lo tomo de esa manera.”

De cuatro a cinco días por semana, padre e hijo pasan varias horas juntos en el campo, al lado del resto de los integrantes del equipo.

“Hemos dedicado cuerpo, vida y alma juntos al beisbol”, comenta el manager. “Ahorita ya tiene 18 años y cuando lo invitan a jugar en otro equipo me pide que lo vaya a ver jugar, es como una aprobación para él.”

Uno de los momentos más satisfactorios para Ruiz Olivas es cuando de voz de su hijo escucha: ‘¡papá, lo logramos!’, como sucedió hace dos años cuando ganaron en la Olimpiada Nacional en Chihuahua en la categoría 15-16, algo que no se lograba desde hace 26 años.

“Fue un orgullo mayor ganar en esa ocasión porque en la última generación que había logrado ese título estuve yo”, recordó el manager de Villahermosa. “Después de muchos años nos toca ganarlo otra vez, pero ahora como manager y junto a mi hijo”.

Una situación algo rara para Ruiz Olivas es cómo se conecta y se desconecta de su rol de padre según le toque estar dentro del campo dirigiendo a su hijo o fuera echándole porras.

“Cuando lo veo jugar por fuera es diferente porque entonces me estoy enojando y cuando estoy como manager debo tener la cabeza fría y estar concentrado en los todos los jugadores que están en el campo.

“Pero cuando voy aparte, como papá, me la paso enojado, gritando, apoyando, o sea, renegando como cualquier papá que está viendo jugar a su hijo. Me conecto y me desconecto en mi rol”.

Al final del día, lo que destaca Irving Ruiz es darse cuenta de que ha valido la pena pasar tantos años juntos en el campo de juego.

“Lo más importante fue tener una forma de tomar un camino diferente al que a veces toman otros chicos y desarrollar chicos sanos por medio del deporte, lo que les ayuda a pensar diferente de lo malo”.

Nombre: Irving Ruiz Olivas

Disciplina: Beisbol

Posición: Manager

Fecha de nac.: 26 de febrero de 1980

Lugar de nac.: Chihuahua, Chih.

Edad: 40 años

Estatura: 1.85 m

Peso: 116 kg

Nombre: Irving Yirel Ruiz Corral

Disciplina: Beisbol

Posición: Lanzador

Fecha de nac.: 11 de enero del 2002

Lugar de nac.: Chihuahua, Chih.

Edad: 18 años

Estatura: 1.84 m

Peso: 88 kg