Somos campeones del mundo, Zlatan: Kun Agüero

Buenos Aires.- Una vez más el "Kun" le hace de abogado defensor.

El exjugador Sergio Agüero dice que Zlatan Ibrahimovic esta enojado por el título mundial de la albiceleste, esto luego de que Ibra declarara que Argentina no ganará nada sin Lionel Messi.

"Lo siento por Mbappé, marcar 4 en una final y no ganarla es triste. Pero no me preocupa él, sino los demás jugadores de Argentina, ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y no se puede respetar", declaró Zlatan a France Inter.

Ante esto vino la respuesta de Agüero.

"Me parece que es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos Mundiales.

"Quizá te enoje eso: que Messi haya ganado el Mundial. Te duele reconocer que es el mejor del mundo. Somos campeones del mundo, Zlatan, y te quieres matar", dijo.

Esta no es la primera vez que el "Kun" sale en defensa de esta manera, cuando el boxeador mexicano Saúl Álvarez amenazó con golpear a Lionel Messi porque éste supuestamente pateó la playera de México tras su juego de Qatar 2022 salió a criticar al tricolor.