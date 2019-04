Sólida apertura de Hernández en debut

Seattle.- Félix Hernández esperó hasta el séptimo partido de la campaña regular para finalmente subirse al montículo, y eso fue algo extraño para el ex as de Seattle.

Y quizás le dio una motivación extra. “Ha sido duro”, dijo Hernández. “Pero tuve mi debut para el 2019. Tengo que cobrar impulso”.

Hernández admitió una carrera limpia y trabajó hasta el sexto inning para llevarse su primera victoria desde el pasado junio, llevando a los Marineros al triunfo 6-3 ante los Angelinos de Los Angeles la noche del lunes.

No fue el ‘Rey Félix’ del pasado. El venezolano ya no es ese pitcher, luego de ser relegado al quinto turno en la rotación de los Marineros a raíz de la peor campaña de su carrera en 2018. Pero su primera apertura en la nueva temporada fue un indicio positivo de lo que Seattle espera del derecho de casi 33 años.

Hernández se mantuvo delante de los bateadores, lanzando strikes temprano en las cuentas. No dio boletos. Sobrevivió los errores de la defensa, cuatro en total, y, lo más importante, no tuvo los desplomes que el caracterizaron la temporada previa.

Con el respaldo de los fanáticos, Hernández (1-0) permitió siete hits, ponchó a cuatro y se llevó su primera victoria desde el 30 de junio de 2018. El venezolano se fue sin ganar en sus últimas 11 aperturas de la pasada campaña.

Los Marineros estarán contentos con una apertura de similar calidad a la del lunes cada vez que Hernández salga al montículo.

“Pienso que se aferró al plan con que empezó el partido. Sabía que quería utilizar la curva, pero usando la recta lo suficiente”, dijo el manager de Seattle Scott Servais. “La curva y el cambio son sus armas. Uno solamente puede usar eso realmente cuando está delante en la cuenta y eso es lo que hizo muy bien esta noche”.