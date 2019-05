Soles encandilan al Europeo

Los Soles de Juárez dieron un paso importante en el juego de ida de los 16avos de final de la Tercera División Profesional, al imponerse 3-1 al Centro Europeo de Futbol, en partido que se llevó a cabo en el estadio 20 de Noviembre.

El próximo domingo 19 de mayo, el equipo juarense pagará la visita, cuando se meta al estadio Cefut de Zapopan, Jalisco, a las 12:00 del mediodía.

Ayer la escuadra fronteriza ofreció un muy buen partido en una segunda parte, luego de unos primeros 45 minutos en los que no tuvo la contundencia necesaria para abrir el marcador.

Fue en el segundo tiempo en el que el conjunto soleado soltó las amarras y generó buen futbol en territorio enemigo.

Antes de que se cumplieran los tres primeros minutos de esa parte complementaria ya había fabricado dos jugadas con bastante dosis de peligro, pero Miguel Díaz y Cristopher Martell no tuvieron el tino que se necesitaba para horadar el arco contrario.

Al 55 de tiempo corrido, en un excelso pase filtrado de Díaz, Martell se plantó solo frente al portero y con una finta se lo sacó de encima para mandar el pase a la red con el 1-0 a favor de los locales.

El empate llegó al minuto 59 en una jugada que llevó por la banda de la derecha el lateral del equipo visitante, que sacó un centro raso que el delantero no tuvo problemas en rematar y vencer a Gonzalo González.

Poco le duró el gusto al Centro Europeo de Futbol ya que Díaz sacó disparo colocado desde fuera del área grande, al minuto 64, que el arquero por más que intentó estirarse no pudo evitar la caída de su marco.

Con el marcador a favor, Rafael Guzmán entrenador de Soles, hizo dos modificaciones, envió a la cancha a Hernán Bueno y Bryan Macareno.

Fue Bueno el que se encargó de fraguar la tercera anotación de la escuadra juarense, al provocar una falta dentro del área grande que se marcó con la pena máxima, al 68 de acción.

El cobró de la falta desde el manchón penal lo hizo de buena forma Martell, para dejar las cifras definitivas en el marcador.