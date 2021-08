Softbolistas rompen el silencio y dan su versión sobre uniformes

Ciudad de México— Danielle O’Toole y Tatyana Forbes, jugadoras de la Selección Mexicana de Softbol, dieron su versión respecto a los uniformes que se dejaron en la Villa Olímpica.

La pitcher O'Toole, quien cargó con la derrota en el juego ante Canadá por la medalla de bronce al permitir tres carreras, reconoció que sí dejó algunos conjuntos deportivos, pero nunca con la intención de causar daño a México.

"Asumo la responsabilidad de dejar algunas prendas de Li-Ning en Tokio. Le pregunté al servicio postal del pueblo olímpico si enviaban cajas de nuevo internacional y dijeron que sólo cartas. Deberíamos haber hecho más preguntas y considerar la posibilidad de donar, cualquier cosa excepto dejarlos como lo hicimos y por eso lo siento mucho.

"Intenté empacar todo lo que pude, ropa, artículos de tocador y artículos de valor sentimental en la única maleta que estaba permitida. Aun así no hay ninguna justificación", publicó en Instagram.

Forbes, por su parte, también ofreció disculpas y mostró su sentir respecto a los comentarios desafortunados que recibió por parte de algunos usuarios atacándola a ella y a su familia.

"Le debo a México no solo una disculpa sincera, sino también la verdad y una explicación real. Me gustaría compartir esto para explicar mi versión de la situación. Todas estas son mis propias palabras desde el fondo de mi corazón. Estos últimos días han sido extremadamente difíciles para mí sabiendo la decepción que he hecho al país de México, familiares y amigos.

"También ha sido molesto escuchar comentarios y mensajes tan odiosos y amenazantes cuando la mayoría de la gente no sabe más de lo que han publicado los medios de comunicación. Sé que las palabras no pueden deshacer lo que he hecho, pero mereces conocer mi razonamiento y mis verdaderas intenciones", comentó la pelotera.

Ambas coincidieron en que sus acciones no fueron las apropiadas, pero se mostraron preocupadas por recibir amenazas de muerte y otro tipo de agresiones en redes sociales.

Las jugadoras del representativo mexicano de softbol fueron evidenciadas por las boxeadoras Brianda Cruz y Esmeralda Falcón tras dejar sus uniformes en bolsas de plástico en la Villa Olímpica, lo que desató una serie de declaraciones de la Federación Mexicana de Softbol, justificando inicialmente sus acciones y luego retractándose, y del Comité Olímpico Mexicano a través de su presidente, Carlos Padilla, quien aseguró que las jugadoras estarán vetadas de próximas convocatorias.