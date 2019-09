Sobreviven Patriotas

Orchard Park, Nueva York.- El apoyador de los Patriotas Jaime Collins obligó a una cuarta entrega de Buffalo, al interceptar el pase del sustituto Matt Barkley con 1:27 minutos restantes, y de esa forma selló ayer la victoria de Nueva Inglaterra por 16-10 sobre los Bills.

J.C. Jackson logró dos intercepciones y bloqueó una patada de despeje, que fue regresada 11 yardas por Matthew Slater para un touchdown. Brandon Bolden anotó en una carrera de cuatro yardas.

La jornada deparó un duelo defensivo entre rivales de la División Este de la Conferencia Americana que empezaron el día invictos.

Nueva Inglaterra se colocó por primera vez desde 2015 con una foja de 4-0, y por quinta ocasión durante las 20 temporadas de Bill Belichick como entrenador.

Los Bills (3-1) no sólo desperdiciaron la oportunidad de iniciar una temporada con cuatro victorias seguidas por primera vez desde 2008, sino que ahora enfrentan una incertidumbre en la posición de mariscal.

Barkley asumió el puesto luego que el titular Josh Allen sufrió una lesión en la cabeza tras ser derribado en un choque casco contra casco por Jonathan Jones, en el primer minuto del último cuarto. Allen fue revisado por un breve momento en una carpa colocada en la banda para después ser retirado del campo.

El encuentro no se decidió sino hasta la última jugada. Barkley falló en tercera oportunidad y nueve por avanzar en la yarda 39 de Nueva Inglaterra.

El apoyador Kyle Van Noy aplicó la presión al acercarse por el lado derecho a Barkley, y puso una mano sobre el pecho del mariscal. El pase se vio afectado, lo que ocasionó que el balón se elevara hacia Collins, quien lo aseguró sin dificultades.

Aunque Tom Brady no fue un factor relevante en la victoria del equipo, mejoró su foja contra Buffalo a 31-3, ampliando una marca de la NFL de la mayor cantidad de victorias en la carrera de un mariscal contra un solo oponente. Nueva Inglaterra ganó su sexto partido consecutivo contra los Bills, y mejoró a 34-5 ante su rival divisional desde el arranque de la temporada del 2000.

Las anotaciones no fueron sencillas en un partido en el que los equipos se combinaron para 14 despejes.

Otra importante jugada que favoreció a los Patriotas fue durante la avanzada en la que Allen resultó lesionado. Con Buffalo en cuarta y gol desde la yarda dos, Barkley lanzó un pase elevado que sólo rozó los dedos del receptor Zay Jones, a sólo cinco minutos después de que comenzara el último cuarto.

Los 16 puntos de Nueva Inglaterra fueron el resultado de las pérdidas de balón de los Bills.

Bolden anotó después de que Allen lanzara su primera intercepción. Su pase fue capturado por Devin McCourty, luego que el mariscal fuera forzado a lanzar un pase profundo justo por el centro del campo hacia un receptor que tenía una doble cobertura.

Dos series después, los Patriotas pusieron el marcador 13-0 cuando Jackson se escabulló por el lado derecho y bloqueó el despeje de Corey Bojórquez. El balón rebotó para caer en las manos de Slater, quien corrió sin que nadie siquiera lo tocara.

Nueva Inglaterra estuvo a punto de barrer durante el partido antes de que Brady lanzara una intercepción en tercera y gol desde la yarda dos con menos de cinco minutos restantes en el segundo cuarto.