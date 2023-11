¡Sin rival!

Con 10 votos, de 15 posibles, el boxeador Ari Bonilla fue elegido ayer como el Deportista del Año 2023, para sumar así un premio más a su carrera y cerrar con broche de oro un año deportivo que fue lleno de éxitos para él. Al mismo tiempo, su mentor, Ernesto Reyna, ganó en la categoría de Entrenador Amateur del Año.

Los 10 votos que recibió Bonilla superaron por mucho los tres que obtuvo el fisicoconstructivista Galo Marmolejo y los dos del taekwondoín Carlos Rubén Navarro.

Reyna obtuvo seis votos, por cinco de Ángel Escareño, entrenador de la ajedrecista Mia Guzmán, quien ganó en la categoría de Talento Deportivo.

“Gracias a Dios se dio el resultado esperado y feliz que haya quedado igual mi entrenador porque hemos trabajado muy duro los dos, al igual que mi hermano”, declaró ayer Ari Bonilla para El Diario.

Para Ari, el último año fue de experiencias muy bonitas en lo deportivo.

“Ya que peleé este año en un Continental, luego me fui a Colombia a un campamento élite sparreando con los olímpicos, al igual que mi hermano fue a esos eventos, y nos ha ido muy bien gracias a Dios a los dos”.

Recientemente Bonilla fue electo también como el ganador del Premio Estatal del Deporte 2023, pero no por ese hecho pensó que tenía ganada la elección a nivel local.

“No, la verdad pues no, no sabía la noticia que había quedado como el Deportista del Año aquí en Ciudad Juárez, me llamó mi papá y me dijo que quedé Deportista”.

–¿A quién le dedicas este nuevo triunfo?

“A mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a toda mi familia, y a Dios porque sin ellos no podría estar en la posición que estoy ahora”.

–¿Qué sigue ahora para ti?

“Primeramente Dios nos vamos a ir el miércoles de la semana que viene a Tlaxcala, a un campamento; hay un 70, un 80 por ciento de que nos vamos a ir al clasificatorio para buscar el pase para los Juegos Olímpicos, pues ya me voy a enfocar más en clasificar. La meta el año que viene es ir a Juegos Olímpicos”.

Ernesto Reyna, entrenador de Ari y Entrenador del Amateur del Año, dijo estar bien contento, ya que este año gracias a Dios lo que han trabajado se refleja con estos resultados.

–¿Qué satisfacciones le ha dejado su carrera como entrenador?

“La primordial es que he sacado a muchos jóvenes de los vicios, de la calle, he ayudado y apoyado a jóvenes la verdad con autoestima muy baja y que gracias a Dios los hemos podido sacar adelante”.

–¿Cuál considera que es el principal atributo de Ari?

“La verdad es un muchacho muy habilidoso, disciplinado y él tiene una meta, llegar a los Juegos Olímpicos, primeramente Dios quiera y se logre ese objetivo. Ya el año que entra empieza, en febrero”.

Conózcalo

Nombre: Ari Bonilla

Fecha de nac.: 23 de julio del 2005

Lugar de nac.: Los Angeles, CA

Edad: 18 años

Estatura: 1.67 m

División: Mosca

Peso: 51 kg

Deportista del Año 2023

Ari Bonilla Boxeo

Otros ganadores

Talento Deportivo

Mia Guzmán Ajedrez

Atleta Paralímpico

Francisco Pedroza Taekwondo

Maestro Educación Física

Fernando Soto

Promotor Profesional

José Luis Mayrán Rodeo

Promotor Amateur

Karim Hernández Taekwondo

Equipo Amateur

UACJ Basquetbol 3x3

Deportista Profesional

Pedro Castañeda Boxeo

Entrenador Amateur

Ernesto Reyna Boxeo