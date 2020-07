Sin riesgos

Tomada de Twitter

Los Angeles– Carlos Vela, jugador emblema del equipo de Los Angeles FC y MVP de la temporada anterior, no jugará el minitorneo organizado por la MLS, pues prefiere quedarse en casa al lado de su esposa, que está embarazada.

El director técnico del LAFC, Bob Bradley, confirmó la ausencia del futbolista mexicano en el evento que está planeado a realizarse en Orlando, buscando dar los primeros pasos para volver a jugar en medio de la pandemia por el Covid-19.

“Estamos cien por ciento de acuerdo con Carlos (Vela), él necesita estar ahora mismo con su familia”, dijo el técnico estadounidense.

Posteriormente el club publicó una declaración oficial de Vela. “Nada me gustaría más que estar con mis compañeros en Orlando. Yo siempre quiero dar lo mejor de mí para el club, nuestra afición y la ciudad de Los Angeles. Sin embargo, he decidido que lo más importante para la salud de mi familia es que me quede en casa durante un embarazo complicado para mi esposa”, se lee en el comunicado que contiene la declaración.

Vela no quiere poner en riesgo a su esposa Saioa y a su primogénito de 3 años, Romeo. Éste es el segundo jugador mexicano que no participará en esta competencia, pues tampoco tomará parte Jonathan dos Santos, ya que será operado de una hernia.

La MLS les dio la oportunidad a sus jugadores de decidir si tomaban parte en el torneo, que inicia este miércoles, ya fuera por razones de salud o motivos familiares, por lo que Vela decidió bajarse de la competencia, siendo uno de los jugadores mejor pagados de la Liga, con un salario de 6.3 millones de dólares.

Vela fue el mejor goleador del año pasado con 34 anotaciones en 31 encuentros, llevando al equipo de Los Angeles a tener el mejor récord productivo en una temporada. Sus 50 goles y participación en más de dos temporadas ha sido la actuación de un futbolista mexicano en la MLS.

‘Chicharito’ sí jugará con Galaxy

El delantero mexicano Javier Hernández estará en el torneo MLS is Back pese a la pandemia del Covid-19.

La asistencia del ‘Chicharito’ al torneo de la Major League Soccer, que se disputará en Orlando, Florida, estaba en duda debido a que su esposa está embarazada de su segundo hijo.

El DT Guillermo Barros Schelotto reveló que Hernández quiere ayudar al Galaxy en la competencia.

“La decisión del ‘Chicharito’ y de todos los jugadores ha sido de apoyar y de estar con el equipo en este torneo”, explicó el argentino.

“Ya hablamos con Javier y sí hará el viaje a Orlando con el resto del grupo”.