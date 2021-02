Sin problemas

Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez— Austin Trout demostró su calidad y derrotó sin muchas dificultades a Jesús García, por decisión unánime, este sábado por la noche, en el Polideportivo Sur, de Chihuahua.

Trout se dedicó más a probar su propia capacidad que a defenderse de García, quien tuvo poca oportunidad de ganar el combate.

El originario de Las Cruces, Nuevo México, y quien ha sido retador de título mundial, no lanzó una gran cantidad de golpes, per fue muy certero, se mostró mucho más veloz que su oponente y prácticamente no recibió impactos de poder en la mayor parte de la contienda.

Los mejores momentos de Trout fueron del segundo al quinto asalto, aumentó su volumen de golpes y estuvo cerca de terminar la pelea con un nocaut, pero perdonó a García en más de una ocasión.

Fue más cauto el estadounidense en los siguientes rounds, guardando un poco de energía. Eso hizo crecer a García, pero no lo suficiente como para amenazar a Trout, quien volvió a la carga en el octavo asalto y le provocó a su rival un sangrado nasal profuso.

Eso hizo que el médico revisara a García al terminar el asalto, pero se decidió que la pelea debía continuar.

No cambió mucho. Sobre todo en el décimo asalto, el combate se convirtió en una golpiza, que solamente se fue a las tarjetas por la tenacidad de García y la falta de decisión de Trout.

Al final, los jueces dieron 99-91, los tres, para Trout.

“Esta pelea no significa que esté de regreso, pero sé que me llevará a peleas más importantes que mostrarán cuando esté de vuelta”, dijo Trout después del combate. “Esta pelea fue para aumentar mis rounds y probar en esta división contra un oponente fuerte. Creo que de aquí podemos trabajar para volver a pelear por un título”.