Sin palabras

La NBA completará su expedición a China con silencio.

El partido de hoy entre los Lakers de Los Angeles y Nets de Brooklyn en la gira de pretemporada de este año se disputará como se pautó en Shenzhen, pero no se contempla tener conferencias de prensa con los jugadores y técnicos antes o después del duelo.

La NBA tomó la determinación tras consultar con los equipos y el gremio de jugadores sobre lo que era lo mejor para los jugadores.

“Hemos decidido no tener la disponibilidad de medios para nuestros equipos durante el resto de nuestro viaje en China”, anunció la NBA. “Están en una situación complicada y sin precedentes estando en el extranjero y creemos que sería injusto pedirles que aborden estos asuntos en tiempo real”.

El jueves, las autoridades chinas se encargaron de impedir al comisionado de la NBA Adam Silver y a los equipos de tener ruedas de prensa antes o después del Lakers-Nets en Shangái. Fue parte de la respuesta china al conflicto desatado cuando el gerente de los Rockets de Houston, Daryl Morey, tuiteó su apoyo a las protestas antigubernamentales en Hong Kong y que se intensificó luego que Silver defendió el derecho de libre expresión de Morey.

Esta vez la NBA tomó la decisión. El partido en Shenzhen era uno que había generado gran expectativa, y como ocurrió en Shanghái el jueves, se anticipa un lleno total hoy.

“Creo que todo el que compró un boleto debe ir al partido. Después de todo, es sólo un deporte. Un evento de entretenimiento en realidad”, comentó el aficionado chino Lao Zhang en Shenzhen ayer. “Lo esencial es que los dos países se respeten. Tenemos el derecho de que nos gusten o no los jugadores de NBA. Al mismo tiempo, la NBA tiene que respetar a China. Sólo de esa manera, la NBA tendrá más afición y un mayor mercado en China”.

Bajo las circunstancias habituales, los Lakers y Nets hubieran comparecido ante los medios en el día previo, y algo similar tras el partido. Ningún jugador o técnico de los equipos ha reaccionado en público tras el tuit de Morey, que fue borrado rápidamente pero que sigue generando problemas a la liga con el país más populoso del mundo.

Los Rockets recibieron una batería de preguntas sobre la situación durante una gira de dos partidos en Japón, enfrentando a los campeones Raptors de Toronto esta semana. Una relacionista pública de los Rockets impidió que los astros James Harden y Russell Westbrook respondieran a una pregunta de una reportera de CNN el jueves sobre si iban a dejar de pronunciarse sobre temas políticos y sociales. La NBA se disculpó, indicando que no se siguió el protocolo de las actividades de prensa de la Liga.

En Tokio, el entrenador de los Rockets Mike D’Antoni dijo que las preguntas sobre el conflicto China-NBA son complicadas.

“No puedes responder a ese tipo de preguntas porque te vas a equivocar sin importar lo que sea”, señaló D’Antoni. “Aquí estoy para hablar de basquetbol... Soy entrenador de basquetbol, no un diplomático”.

El alero de Golden State Draymond Green dijo que las consecuencias sobre China no disuadirán a los jugadores de pronunciarse sobre temas que consideren importantes. Pero también señaló que no considera prudente hablar sobre las matices del conflicto sin entender a cabalidad todos los elementos del caso.

“Es algo que no comprendo”, dijo Green. “Así que de momento trato de educarme. Incluso el tuit que provocó todo este revuelo, la verdad es que no entiendo bien lo que pasa en Hong Kong o China. Tengo suficiente con entender lo que pasa con la política de Estados Unidos”.